Meksyk liczy na dobre wieści w sprawie renegocjacji umowy NAFTA

Meksykańscy negocjatorzy są optymistami, jeśli chodzi o możliwość osiągnięcia porozumienia z USA w sprawie nowej umowy o wolnym handlu NAFTA. Przełom może nastąpić jeszcze w tym miesiącu.

- Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni pojawią się dobre wieści z Waszyngtonu. Panuje optymizm - powiedział cytowany przez agencję Reuters Juan Carlos Baker, wiceminister gospodarki Meksyku i członek zespołu negocjacyjnego, przed spotkaniem na szczeblu ministrów, które odbędzie się w tym tygodniu w amerykańskiej stolicy.

Czytaj tez Justin Trudeau wierzy w powodzenie renegocjacji układu NAFTA Rozmowy w sprawie renegocjacji umowy NAFTA (North America Free Trade Agreement) pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem i Kanadą przeciągają się od ponad roku. Ostatnio ciosem dla osiągnięcia kompromisu było nałożenie przez prezydenta Donalda Trumpa ceł na sprowadzane do USA stal i aluminium, a także zapowiedź podobnych działań w stosunku do importu samochodów.Minister gospodarki Meksyku Ildefonso Guajardo podkreśla, że główne punkty wznowionych w ubiegłym tygodniu rozmów dotyczą rozwiązania kwestii ceł, zasad obowiązujących w sektorze motoryzacyjnym oraz propozycji Trumpa by wyrzucić do kosza umowę o wartości 1 bln dolarów, jeśli jej sygnatariusze nie zgodzą się na jej renegocjacje co każde pięć lat.Mimo to meksykański minister ma nadzieję, że podstawy nowej umowy NAFTA moga zostać uzgodnione jeszcze w sierpniu.Czytaj również NAFTA może w ogóle przestać istnieć Jesus Seade, szef negocjatorów ze strony meksykańskiego prezydenta-elekta Andresa Manuela Lopeza Obradora, ocenił we wtorek, że ostateczne porozumienie mogłoby zostać ratyfikowane przez amerykański Kongres po listopadowych wyborach w USA.Meksyk, Kanada i USA próbują wypracować nowe porozumienie od 2017 roku, po tym jak prezydent Trump oświadczył, że USA chcą lepszych warunków dla amerykańskiego biznesu i rynku pracy.Kością niezgody jest m.in. udział dostawców z Ameryki Północnej w produkcji samochodów. Obecnie wynosi on minimum 62,5 proc., a USA chciałyby, aby wzrósł do 75 proc. Meksyk ostatnio informował, że może zgodzić się na 70 proc.