Meksyk: Media: zarekwirowano 20 ton metamfetaminy, która miała trafić do Holandii

Celnicy w meksykańskim porcie Veracruz zarekwirowali niedawno gigantyczną ilość 20 ton metamfetaminy, która miała zostać wysłana do Rotterdamu w Holandii - poinformował portal Imagen Del Golfo.

Meksykańskie media powiadomiły, że narkomani z tego kraju coraz częściej sięgają po metamfetaminę, która przebiła popularnością nawet konopie indyjskie.

Z informacji przekazanych przez dziennik "Veracruz Daily Post" wynika, że ponad jedna trzecia osób leczonych z powodu uzależnienia od narkotyków w Veracruz, największym mieście portowym kraju, położonym nad Zatoką Meksykańską, używa metamfetaminy.

Okazuje się także, że ta substancja jest coraz częściej przemycana z Meksyku do Europy. Ostatnia próba przemytu 20 ton narkotyków z Veracruz do Rotterdamu to tylko jeden z przykładów.

"Przestępcy są coraz bardziej pomysłowi" - podkreślił Imagen Del Golfo. Portal poinformował, że tym razem kryminaliści ukryli nielegalne substancje w kontenerze z paszą dla zwierząt.

"Meksykańskie władze biją na alarm w związku z przemytem dużych ilości narkotyków, w tym metamfetaminy, przez porty tego kraju do Europy" - powiadomił holenderski dziennik "De Telegraaf".

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek