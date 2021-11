Meksyk: Po raz pierwszy w historii kraju kobieta została szefową banku centralnego

Victoria Rodriguez Ceja została powołana przez prezydenta Meksyku na szefową narodowego banku centralnego. Pierwszy raz w historii kraju na czele tej instytucji stanęła kobieta.

"Kobiety są priorytetem, dlatego po raz pierwszy w historii na czele Banku Meksyku stanie jedna z nich" - wyjawił w środę Andres Manuel Lopez Obrador, prezydent kraju.

Zanim jednak Victoria Rodriguez Ceja obejmie stanowisko będzie musiała zostać zatwierdzona przez Senat.

AP zwróciła uwagę, że bank centralny stoi przed poważnym wyzwaniem, w środę meksykańskie peso spadło do 21,44 w stosunku do 1 dolara, a w ciągu dwóch dni odnotowało prawie 2,5 proc. stratę. Krajowy instytut statystyczny zwrócił uwagę, że w ostatnich tygodniach listopada inflacja plasuje się na poziomie ok. 7 proc.

Meksykańska grupa finansowa Banco Base przekazała w raporcie, że nominacja Rodriguez Ceja, obecnie pełniącej funkcję asystującej sekretarz ds. finansów, była "niespodzianką dla rynków i wywołała niepewność co do polityki pieniężnej banku centralnego".

Bank Meksyku powoli podnosi swoje bazowe stopy procentowe, obecnie plasują się na poziomie ok. 5 proc.

Nominacja Rodriguez Ceja nastąpiła po tym, jak we wtorek sędzią Sądu Najwyższego Meksyku została również kobieta, Loretta Ortiz.