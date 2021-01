Meksyk: Ponad 11 tys. przypadków koronawirusa, 700 zgonów w ciągu doby

Bilans ub. doby pandemii Covid-19 w Meksyku to 11 091 nowych zakażonych i 700 zmarłych - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju. Łączna liczba zakażonych wzrosła do 1 437 185 a zgonów do 126 507.

Liczby te są zaniżone i resort otwarcie to przyznaje. Przeprowadzanych jest bowiem zbyt mało testów. Według ministerstwa od początku epidemii przetestowano ponad 3,5 miliona osób. Nie wszystkie przypadki zakażeń są jednak zgłaszane, zwłaszcza gdy chodzi o infekcje bezobjawowe.

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador zapowiedział, że większość Meksykanów zostanie zaszczepiona przeciwko Covid-19 do kwietnia.

Meksyk, który zmaga się z kryzysem gospodarczym w szczycie pandemii koronawirusa, jako pierwszy kraj Ameryki Łacińskiej otrzymał szczepionkę na Covid-19 firm Pfizer i BioNTech, ale zamówił ją też w innych koncernach farmaceutycznych.

Minister spraw zagranicznych Meksyku Marcelo Ebrard poinformował na Twitterze, że rozmawiał ze swoim chińskim odpowiednikiem Wang Yi oraz, że w trakcie tej rozmowy ustalono pogłębienie wzajemnej współpracy w walce z pandemią.

Meksyk jest czwartym krajem w świecie z największą liczbą zgonów wywołanych zakażeniem SARS-CoV-2, po Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Indiach. Pod względem całkowitej liczby zakażeń, zajmuje 13 miejsce na świecie.