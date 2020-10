Meksyk: Ponad 800 tys. potwierdzonych przypadków koronawirusa

Jak podało w sobotę ministerstwo zdrowia Meksyku liczba potwierdzonych przypadków Covid-19 wzrosła w ciągu ubiegłej doby o 4 577 do 814 328. Zmarło 135 osób co zwiększyło łączną liczbę zgonów od początku pandemii do 83 642.

Resort zdrowia zastrzega, że dane uwzględniają jedynie przypadki potwierdzone w placówkach służby zdrowia, zaś rzeczywista liczba zakażonych i zmarłych jest prawdopodobnie znacznie wyższa. Nie wszyscy zakażeni zgłaszają się bowiem na badania a w kraju przeprowadza się stosunkowo niewiele testów.

Pod względem liczby ofiar śmiertelnych z powodu Covid-19 Meksyk jest czwartym najbardziej dotkniętym krajem świata, po USA ( ponad 213 tys. zgonów), Brazylii (ponad 150 tys.) i Indiach (ponad 107 tys.).

Eksperci oceniają, że gdyby znana była rzeczywista sytuacja epidemiczna w kraju to Meksyk plasowałby się zdecydowanie wyżej w tej tragicznej statystyce.