Meksyk: Prawie 450 tys. zachorowań na Covid-19

W Meksyku potwierdzono 857 kolejnych zgonów na koronawirusa i 6 148 nowych infekcji - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju. Łączna liczba zainfekowanych wzrosła do 449 961 a zgonów do 48 869.

Stawia to Meksyk na trzecim miejscu na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Brazylii.

Władze przyznają, ze rzeczywista liczba infekcji i zgonów jest najprawdopodobniej znacznie wyższa.

Wynika to m. in. ze zbyt małej liczby testów, które często wykonuje się jedynie w przypadkach wyraźnych symptomów choroby.