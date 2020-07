Meksyk: Prawie 5,5 tys. nowych przypadków, ponad 300 zgonów

Meksykańskie ministerstwo zdrowia poinformowało w w niedzielę o 5 480 nowych potwierdzonych przypadkach infekcji koronawirusem i 306 kolejnych zgonach. Tymczasem po raz pierwszy od wybuchu pandemii wierni mogli powrócić do kościołów na niedzielne msze.

Według oficjalnych danych łączna liczba zgonów na COVID-19 w Meksyku wzrosła do 43 680 a zachorowań do 390 516. Władze przyznają, że rzeczywiste liczby osób zakażonych i zmarłych najprawdopodobniej są dużo wyższe.

Wierni w stolicy Meksyku po raz pierwszy od trzech miesięcy mogli w niedzielę uczestniczyć w nabożeństwach, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Jednak tłumów nie było.

Przed wejściem do świątyń wiernym mierzono temperaturę i aplikowano antybakteryjny żel, następnie przechodzili pod specjalnym dezynfekującym łukiem.

W środku obowiązywała zasada utrzymywanie odstępów między osobami siedzącymi w ławkach i stojącymi. Duchowni mieli na twarzach maski. W niektórych kościołach wiernych oddzielała od ołtarza szklana przegroda.

"Odczuwałam wielką potrzebę przyjścia i jestem tu aby prosić aby wszystko, to co się dzieje, przeminęło" - powiedziała 53-letnia Hermelinda Olivares w kościele w jednej z południowych dzielnic stolicy Meksyku, w którym w mszy uczestniczyło zaledwie ok. 12 osób.

Niektóre osoby wyrażały niezadowolenie pod adresem władz, że tak długo zwlekały z zezwoleniem na otwarcie kościołów.

"Pozwolili na otwarcie suoermarketów, ale nas trzymali w zamknięciu, dlatego tu jesteśmy" - powiedziała inna uczestniczka mszy Monica Robleda.

Rząd federalny pozostawił decyzję co do otwarcia świątyń i innych miejsc kultu religijnego władzom stanowym i miejskim.