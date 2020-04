Meksyk: Prezydent chce, żeby gangi przestały rozdawać paczki pomocowe

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador zaapelował w poniedziałek do gangów narkotykowych, żeby zamiast rozdawać żywność potrzebującym, położyły kres przemocy - poinformowała agencja Reutera.

Agencja podała, że w ostatnich dniach pojawiały się zdjęcia z różnych części kraju, na których widać, jak członkowie gangów rozdają paczki opatrzone logotypami ich organizacji przestępczych.

Lopez Obrador stwierdził, że paczki zawierające podstawowe artykuły spożywcze i środki czystości nie są pomocne. "To, co pomaga, to zaprzestanie popełniania przez nie (gangi - PAP) złych uczynków" - powiedział dziennikarzom podczas konferencji prasowej.

Dodał, że członkowie gangów powinni powstrzymywać się od wyrządzania krzywdy innym i pomyśleć o cierpieniu, jakie wyrządzają własnym rodzinom i matkom swoich ofiar.

Jak podała agencja Reutera, w ubiegłym tygodniu pojawiły się informacje o członkach kilku meksykańskich karteli, którzy przekazują potrzebującym paczki pomocowe. W mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia uzbrojonych członków karteli Jalisco New Generation i Los Durango rozdających paczki, w których znajdowały się m.in. papier toaletowy i szampon.

Widziano także m.in. córkę Joaquina "El Chapo" Guzmana, Alejandrinę Gisselle Guzman, przekazującą pudełko z logo swojej firmy odzieżowej "El Chapo 701". W przygotowanych przez nią paczkach znaleźć można było podstawowe produkty, w tym olej, ryż i cukier.

W Meksyku potwierdzono ponad 8,7 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. W wyniku Covi-19 zmarło w tym kraju 712 osób.