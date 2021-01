Meksyk: Prezydent dochodzi do siebie po Covid-19, chce importować szczepionkę AstraZeneca z Indii

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador opublikował nagranie wideo, na którym powoli spaceruje po swojej kancelarii i mówi, że dochodzi do siebie po zakażeniu koronawirusem. Zapowiedział, że Meksyk będzie importował szczepionkę firmy AstraZeneca z Indii, a rząd oczekuje, że wkrótce pojawią się wyniki testów chińskiej szczepionki CanSino.

Lopez Obrador nie organizuje swoich wielogodzinnych, codziennych konferencji prasowych po raz pierwszy od czasu objęcia urzędu 1 grudnia 2018 r. - zwraca uwagę agencja AP.

Prezydent, który przebywa w izolacji od czasu stwierdzenia pozytywnego wyniku testu na koronawirusa w zeszły weekend, powiedział w nagraniu wideo: "Lekarze mówią mi, że przechodzę przez najważniejszy etap. Mam się dobrze". Obrador leczy się w swoim apartamencie w Pałacu Narodowym, w którym ma również swoją kancelarię - podaje w sobotę AP.

W piątek meksykańska minister spraw wewnętrznych Olga Sanchez poinformowała, że prezydent całkowicie został wyleczony z Covid-19, czuje się "bardzo dobrze" i wkrótce ma powrócić do publicznej działalności.

Obrador dodał w wideo, że oprócz rosyjskiej szczepionki Sputnik, Meksyk spodziewa się 6 milionów dawek różnych szczepionek do końca lutego i 12 milionów w marcu. Dzięki temu wszyscy starsi ludzie w Meksyku mogliby otrzymać przynajmniej jeden zastrzyk - wskazał.

Do tej pory Meksyk stosował tylko szczepionkę Pfizer-BioNTech, w tym zgodnie z planem podawał dwie dawki preparatu tych firm. Jednak Meksyk ma tylko ok. 760 tys. dawek szczepionki Pfizera, czyli ok. połowy potrzebnej do zaszczepienia personelu medycznego pracującego na tzw. pierwszej linii.

W piątek w Meksyku potwierdzono 1434 zgony osób, które były zakażone koronawirusem, przez co ogólny bilans przypadków śmiertelnych od początku pandemii wzrósł w tym kraju do 156 579. Jednak w Meksyku przeprowadza się wyjątkowo mało testów; szacuje się, że w kraju tym może być nawet ponad 195 tys. przypadków śmiertelnych związanych z Covid-19 - podaje AP. W piątek zdiagnozowano kolejne 18 670 nowych przypadków SARS-CoV-2, co zwiększyło bilans do 1,84 mln.