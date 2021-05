Meksyk: Prezydent Obrador rozmawiał z Kamalą Harris o kryzysie migracyjnym

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador i wiceprezydent USA Kamala Harris rozmawiali w piątek, podczas wideokonferencji, o współpracy obu krajów, w tym wspólnych inicjatywach, jakie zamierzają podjąć w celu rozwiązania kryzysu migracyjnego w regionie.

Szef meksykańskiej dyplomacji Marcelo Ebrard, przedstawiając przebieg wideokonferencji, oświadczył, że "był to bardzo serdeczny dialog polityczny, który wykazał zasadniczą zbieżność poglądów w omawianych sprawach; rozmowa dotyczyła przede wszystkim realizacji "planów integralnego rozwoju regionu".

Wiceprezydent USA podkreśliła na wstępie tego wirtualnego spotkania z prezydentem Meksyku, że oba kraje powinny "stoczyć wspólną walkę z plagami przemocy i korupcji" w regionie, szukać wyjścia z sytuacji, w której nędza zmusza tysiące migrantów z ubogich krajów Ameryki Środkowej do nielegalnego przekraczania granicy między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi.

Większość tych ludzi, jak podkreślała wiceprezydent USA, "nie chce opuszczać swych domów, a jeśli to czynią, to są do tego zmuszeni brakiem możliwości w swych własnych krajach".

Harris, jak podkreślały meksykańskie media, została upoważniona przez prezydenta Joe Bidena do omówienia kwestii stosunków dyplomatycznych z krajami tak zwanego Trójkąta Północnego - Gwatemalą, Hondurasem i Salwadorem - aby we współpracy z Meksykiem podjąć działania mające na celu zmniejszenie nacisku migracyjnego z tych państw, który ogromnie się nasilił za czasów administracji prezydenta Donalda Trumpa, w okresie prowadzenia wobec wymienionych wyżej krajów "polityki silnej ręki".

Prezydent Lopez Obrador podkreślił w rozmowie z wiceprezydent USA: "Jest wiele rzeczy, które nas łączą i zgadzamy się z polityką, którą Stany Zjednoczone zaczynają stosować w kwestii migracji. Możecie na nas liczyć".

Jednym z tematów rozmowy, jak podkreślają meksykańscy komentatorzy, był przedstawiony ostatnio przez prezydenta Meksyku wielki plan zalesienia na terenie Meksyku i trzech wymienionych wyżej krajów Ameryki Środkowej trzech milionów hektarów nieużytków w celu stworzenia nowych miejsc pracy w regionie.

Ten meksykański plan uzyskał już w 2019 roku aprobatę Komisji Gospodarczej dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Jego realizacja ma być jednym z tematów rozmów, które amerykańska wiceprezydent Kamala Harris będzie prowadzić w stolicy Meksyku podczas jej wizyty 8 czerwca.