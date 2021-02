Meksyk: Prezydent: USA potrzebują 800 tys. migrantów rocznie, powiem o tym Joe Bidenowi

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador powiedział, że podczas swojej poniedziałkowej rozmowy z przywódcą USA Joe Bidenem będzie rozmawiał o sytuacji prawnej migrantów. Podkreślił, że USA potrzebują imigrantów i powinni oni przybywać tam legalnie.

Według szacunków meksykańskiego prezydenta Stany Zjednoczone rocznie potrzebują między 600 a 800 tys. nowych pracowników.

"Lepiej, by migracje odbywały się w sposób zorganizowany, legalny, by pracownicy nie narażali swojego życia, by prawa człowieka były szanowane" - mówił w sobotę prezydent Lopez Obrador.

W poniedziałek przywódcy Meksyku i USA odbędą wirtualne spotkanie poświęcone sprawom migracji i kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią koronawirusa. Lopez Obrador zapewnił, że będzie nalegał na porozumienie zapewniające odpowiednie prawa pracownikom z Meksyku i Ameryki Środkowej.