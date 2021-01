Meksyk: Prezydent w ogniu krytyki w związku z lekceważeniem epidemii

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador, który w niedzielę ujawnił, że jest zakażony koronawirusem, znalazł się w poniedziałek w ogniu krytyki, gdy wyszło na jaw, że na kilka godzin przed udaniem się do szpitala, leciał rejsowym samolotem.

"Jak nieodpowiedzialnym i lekkomyślnym trzeba być człowiekiem, by zdecydować się na regularny rejs, wiedząc o możliwości zakażenia" - powiedział w poniedziałek w rozmowie z publiczną telewizją b. lider opozycyjnej Partii Rewolucji Demokratycznej (PRD) - Jesus Ortega.

"Problem polega na tym, że on jest prezydentem, a prezydent naruszający reguły dotyczące zdrowia publicznego to bardzo zły przykład dla ludzi" - ocenił niegdysiejszy sojusznik prezydenta Obradora.

Media w Meksyku zastanawiają się, ile osób mogło ulec zakażeniu podczas trzydniowej wizyty, jaką prezydent Obrador składał w asyście ministrów w środkowym i północnym Meksyku.

67-letni prezydent był od dawna krytykowany za dawanie publicznie złego przykładu współobywatelom. Rzadko widziano go z maską na twarzy, mimo że powszechnie wiadomo, że ma kłopoty z sercem. Obrador - co przpomniałyu w poniedziałek media - sprzeciwiał się też zamknięciu gospodarki argumentując, że byłaby to katastrofa dla wielu Meksykanów żyjących z dnia na dzień.

Zgodnie z komunikatem rządowym, meksykański przywódca poczuł się gorzej dopiero po powrocie do stolicy, jakieś 6 godzin po wyjściu z samolotu, którym przyleciał z San Luis Potosi.

Głowie państwa towarzyszyli w podróży m.in. minister spraw zagranicznych Marcelo Ebrard, szefowa resortu spraw wewnętrznych Olga Sanchez i kierująca ministerstwem bezpieczeństwa Rosa Icelaa Rodriguez.

W niedzielę Obrador zapewniał swych rodaków, że ma łagodne objawy i jest pod dobrą opieką lekarzy.

Epidemia w Meksyku nie słabnie mimo masowej akcji szczepień, które Meksyk zainicjował jako jeden z pierwszych krajów w regionie. Najwięcej infekcji i zgonów jest w stołecznym obszarze metropolitalnym, gdzie mieszkają 23 mln mieszkańców.

W ciągu ostatniej doby w Meksyku zarejestrowano 8521 nowych zakażeń koronawirusem i 659 zgonów z powodu Covid-19 - podało w poniedziałek ministerstwa zdrowia. Od początku epidemii w Meksyku potwierdzono 1 mln 771 740 zakażeń i 150 273 przypadki śmiertelne.