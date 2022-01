Meksyk próbuje ograniczyć tranzyt migrantów z Wenezueli do USA

Meksyk ogłosił wprowadzenie z dniem 21 stycznia obowiązku posiadania wiz dla obywateli wenezuelskich, którzy z ze swego kraju pogrążonego w głębokim kryzysie gospodarczym próbują dostać się nielegalnie do Stanów Zjednoczonych.

Jako bezpośredni motyw zaostrzenia meksykańskich przepisów wizowych komentatorzy meksykańskich dzienników, wśród nich opiniotwórczego "El Universal", wskazują m.in. presję rządu Joe Bidena na prezydenta Lopeza Obradora aby wzmocnił rolę swego kraju jako swego rodzaju zapory wobec wzrastającego nacisku migracyjnego ze strony ludności najuboższych krajów regionu.

Od stycznia do września tego roku liczba Wenezuelczyków podróżujących do Meksyku z zamiarem nielegalnego przekroczenia granicy Stanów Zjednoczonych wzrosła o przeszło tysiąc procent w porównaniu z sytuacją, jaka panowała przez pięć poprzednich lat: obecnie więcej niż jedna trzecia wenezuelskich obywateli przybywając do Meksyku traktuje ten kraj jako "tranzytowy".

Motywy tej coraz bardziej masowej emigracji, to - oprócz względów politycznych - gwałtownie pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju i kolosalna inflacja.

Decyzję dotycząca obowiązku wizowego dla wenezuelskich obywateli rząd prezydenta Andresa Manuela Lopeza Obradora podjął mimo wezwania ze strony Meksykańskiej Komisji ds. Pomocy Uchodźcom do jej "przemyślenia".

Wenezuela nie jest jedynym krajem Ameryki Łacińskiej, z którym Meksyk zawiesza porozumienie o ruchu bezwizowym. Celem ostatnich posunięć meksykańskiego rządu jest powstrzymanie strumienia bezwizowej emigracji do USA także z niektórych innych krajów Ameryki Południowej i Środkowej. Od 11 grudnia również brazylijscy i ekwadorscy podróżni zobowiązani są do posiadania meksykańskiej wizy wjazdowej lub dokumentów migracyjnych.

Popularny dziennik "El Sol de Mexico" w reportażu o losach migrantów napisał: "Tylko w maju i czerwcu tego roku granicę między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi przekroczyło nielegalnie 2 857 nieletnich Brazylijczyków, a służby graniczne Stanów Zjednoczonych zatrzymały w tym okresie "przy próbie przekroczenia granicy" 22 564 dorosłych obywateli Brazylii" .

W 2021 roku ponad 123 000 cudzoziemców wystąpiło do władz meksykańskich z wnioskami o przyznanie azylu: to o 300 proc. więcej, niż w poprzednim roku.

Według danych ogłoszonych ostatnio przez rząd Meksyku, od stycznia do września tego roku zatrzymano na terenie kraju ponad 190 tysięcy migrantów nie posiadających dokumentów "niezbędnych do odbywania podróży". Była to liczba trzykrotnie wyższa aniżeli w 2020 roku. 74 300 spośród tych osób deportowano .