Meksyk: Przywódca Wenezueli Maduro weźmie udział w szczycie CELAC

Prezydent Wenezueli Nicholas Maduro przybył w piątek do Meksyku, by wziąć udział w szczycie Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC) - podało MSZ Meksyku. To pierwsza podróż Maduro od wyznaczenia przez władze USA nagrody za jego zatrzymanie.

Na lotnisku w Mexico City na wenezuelskiego przywódcę oczekiwał minister spraw zagranicznych Meksyku Marcelo Ebrard - zaznaczono w komunikacie resortu opublikowanym na Twitterze.

O tym, że Nicholas Maduro weźmie udział w sobotnich obradach Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC), w którym uczestniczą szefowie państw i rządów oraz ministrowie spraw zagranicznych 33 państw regionu, poinformowano na kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu.

W marcu 2020 r. Departament Sprawiedliwości USA ogłosił, że Nicholas Maduro jest osobiście zamieszany w przemyt narkotyków i broni, a także w "terroryzm narkotykowy". Administracja Donalda Trumpa wyznaczyła też wtedy nagrodę w wysokości 15 mln USA w zamian za podzielenie się informacjami, które przyczyniłyby się do schwytania Maduro i postawienia go przed sądem. Od tego czasu przywódca pogrążonej w kryzysie Wenezueli unika wszelkich wyjazdów zagranicznych.

Także wcześniejsze wizyty Maduro nie były zbyt częste - podkreśla w tym kontekście francuski portal informacyjny France 24. Krajem, który lider rządzącej Zjednoczonej Partii Socjalistyczna Wenezueli (PSUV) odwiedzał najczęściej była komunistyczna Kuba, z którą Caracas utrzymuje ożywione stosunki.

Sankcje nałożone na Maduro oraz grupę wenezuelskich oficjeli są konsekwencją kryzysu, do jakiego doszło na początku 2019 r. 23 stycznia tego roku, podczas kolejnego protestu przeciwników rządów PSUV, lider wenezuelskiej opozycji i przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Juan Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem kraju. W lutym kilkanaście państw Unii Europejskiej, w tym - Polska oraz USA uznały go za prawowitego, tymczasowego prezydenta kraju.

Odmienne stanowisko w sprawie wenezuelskiego kryzysu konstytucyjnego zajął lewicowy prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador, który odmówił uznania Guaido. Od objęcia urzędu w 2018 r. polityk ten stara się o pogłębienie współpracy z Wenezuelą i utrzymanie dobrego klimatu w stosunkach wzajemnych.

Obrady CELAC zostaną zainagurowane w sobotę w meksykańskim Pałacu Narodowym (Palacio Nacional), gdzie mieści się siedziba władz Meksyku.

Przedstawiciele władz krajów regionu będą podczas nich dyskutować o problemach gospodarczych i bezpieczeństwie regionalnym. Kluczową kwestią ma być jednak pandemia koronawirusa, która dotknęła kraje regionu powodując radykalne pogorszenie sytuacji gospodarczej i społecznej w tych państwach.