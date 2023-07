Meksyk: Trzech funkcjonariuszy zginęło, a dziesięć innych osób zostało rannych w ataku z użyciem materiałów wybuchowych

Trzech stróży bezpieczeństwa zginęło, a dziesięć innych osób zostało rannych we wtorek w ataku w położonym na zachodzie Meksyku stanie Jalisco - przekazał jego gubernator Enrique Alfaro. Policjanci i pracownicy prokuratury stanowej zginęli w wyniku ataku z użyciem ładunków wybuchowych.

"To był tchórzliwy atak z użyciem ładunków wybuchowych (...) to bezprecedensowe wydarzenie pokazuje do czego zdolne są zorganizowane grupy przestępcze" - napisał na Twitterze Alfaro. Zapewnił, że organy ścigania prowadzą śledztwo w sprawie ataku.

Według doniesień lokalnej stacji Televisa, eksplozja ładunków nastąpiła w pobliżu pojazdu, którym podróżowali funkcjonariusze służb bezpieczeństwa.

Stan Jalisco jest siedzibą kartelu Jalisco New Generation. To jedna z najpotężniejszych grup handlujących narkotykami w Meksyku.

Od czasu rozpoczęcia kontrowersyjnej wojskowej operacji antynarkotykowej w 2006 r. w Meksyku odnotowano ponad 340 000 zabójstw i około 100 000 zaginięć, w większości przypisywanych organizacjom przestępczym - podaje francuska agencja AFP.