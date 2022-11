Meksyk: Tylko 13 proc. kobiet zgłasza przemoc ze strony partnera

W Meksyku tylko 13 proc. kobiet, które są fizycznie lub seksualnie napastowane przez swoich partnerów , zgłasza to władzom, informuje w piątek raport krajowej agencji statystycznej (INEGI) opublikowany przed międzynarodowym dniem aktywności na rzecz walki z przemocą wobec kobiet.

W Meksyku każdego dnia ginie około 20 kobiet, informuje raport i opisuje jeden z ostatnich przypadków, gdy prokuratorzy w stanie Morelos zostali oskarżani o tuszowanie zabójstwa 27-letniej Ariadny Lopez, początkowo uznanej przez nich za zmarłą w wyniku zatrucia alkoholem.

Agencja INEGI stwierdziła, że prawdopodobieństwo zgłaszania przez kobiety napaści fizycznej lub seksualnej było niskie w różnych okolicznościach. Jeśli sprawcą był partner, zgłosiło to tylko 13,1 proc. kobiet. W przypadku napaści na tle seksualnym i fizycznym w szkole odsetek ten wyniósł zaledwie 7,8 proc. i spadł do 7,1 proc. w rodzinie, 6,5 proc. w pracy i 4,3 proc w szerszej społeczności.

Tymczasem co druga kobieta stwierdziła, że padła ofiarą napaści seksualnej w ciągu swojego życia, a jedna z pięciu, że w ciągu ostatniego roku.

Brak uznania incydentu za wystarczająco ważny był najczęstszym powodem niezgłaszania go, stwierdza raport. Kobiety wspominały również o niewiedzy, strachu przed reperkusjami, obwinianiu lub braku wiary oraz wstydzie.

Kiedy przemoc zgłaszały, częściej kierowały się do władz niż na policję. Jeśli zdarzyło się to w pracy, były bardziej skłonne do szukania opieki w związku zawodowym lub u przełożonego. Studentki najczęściej zwracały się do władz uczelni.

Badanie, które objęło kobiety i dziewczęta w wieku 15 lat i starsze, wykazało, że najczęściej były atakowane kobiety w wieku do dwudziestu lat.