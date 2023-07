Meksyk: Uwolniono 16 pracowników ministerstwa bezpieczeństwa publicznego

Uwolniono 16 pracowników meksykańskiego ministerstwa bezpieczeństwa publicznego, którzy zostali porwani we wtorek w południowym stanie Chiapas przez grupę uzbrojonych mężczyzn - poinformował w piątek gubernator stanu Rutilio Escandon.

Do porwania doszło na trasie wiodącej z miejscowości Ocozocoautla do Tuxtla Gutierrez, stolicy stanu Chiapas. Agencje, powołując się na przedstawicieli meksykańskich władz centralnych i regionalnych, podały rozbieżne informacje na temat uprowadzonych osób. Według AP byli to funkcjonariusze policji. Reuters przekazał, że porwano cywilnych pracowników resortu bezpieczeństwa publicznego.

Wydarzenie mogło mieć związek z walkami grup przestępczych w tej części kraju.