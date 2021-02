Meksyk: W Senacie powstał projekt regulacji Facebooka i Twittera

Lopez Obrador, przewodniczący większości w Senacie Meksyku, reprezentujący partię rządzącą, przedstawił w poniedziałek projekt przepisów regulujących media społecznościowe.

Lopez Obrador był krytyczny wobec mediów społecznościowych, w tym wobec decyzji Twittera i Facebooka o zawieszeniu konta byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. W styczniu senator sugerował publicznie, że jeden z miejscowych menadżerów Twittera , jest powiązany z partią opozycyjną co, jego zdaniem, może grozić brakiem zdolności Twittera do zachowania politycznej neutralności.

Senator Lopez Obrador zaproponował upoważnienie do regulacji głównych sieci mediów społecznościowych w tym Twittera i Facebooka, w ramach reformy federalnego prawa telekomunikacyjnego, IFT, meksykańskiego organu ds. Telekomunikacji. Miałby on prawo do nadzoru i ustanowienia ram dla zawieszania i eliminowania kont w sieciach społecznościowych.

Projekt ustawy obejmuje wszystkie sieci społecznościowe, z których korzysta ponad 90% internautów w Meksyku - Twitter, YouTube, Instagram i Snapchat - zostałyby one objęte mandatem IFT do "ustalenia podstaw i ogólnych zasad ochrony wolności ekspresji w sieciach społecznościowych ". Projekt ma poparcie prezydenta Meksyku Andresa Manuela Lopeza Obradora.

Jak donosi Reuters zarówno Facebook jak i Twitter nie odpowiedzieli na prośbę skomentowania projektu.