Meksyk: Wojsko przejęło blisko 2 mln tabletek fentanylu

Meksykańscy żołnierze przejęli w mieście Tijuana w pobliżu granicy z USA ponad 1,83 mln tabletek fentanylu i około 400 kilogramów metamfetaminy - poinformowało we wtorek ministerstwo obrony Meksyku.

Żołnierze otoczyli dom w Tijuanie po tym, jak władze otrzymały informację, że miejsce to wykorzystywane jest do handlu narkotykami.

Podczas przeszukania wojskowi znaleźli blisko 2 miliony syntetycznych tabletek opioidowych i około 400 kilogramów metamfetaminy. Nikogo nie aresztowano.

Jak pisze agencja AP, meksykańskie kartele wykorzystują przygraniczne miasto do produkcji tabletek fentanylu. Następnie przemycają je do Stanów Zjednoczonych.

Nalot doprowadził do jednej z największych konfiskat fentanylu w Meksyku w ostatnich miesiącach i miał miejsce zaledwie kilka dni po tym, jak prezydent tego kraju Andres Manuel Lopez Obrador stwierdził, że fentanyl nie jest produkowany w Meksyku. Zapewnił, że ten opioid jest problemem Stanów Zjednoczonych, a nie Meksyku.

W przeszłości meksykańskie władze przyznawały jednak, że fentanyl jest produkowany w laboratoriach w Meksyku, głównie z substancji chemicznych sprowadzonych z Chin.

Fentanyl to opioid, który w ostatnich latach stał się najgroźniejszym narkotykiem w USA, przyczyniając się do większości zgonów związanych z uzależnieniami; według danych Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) przedawkowanie opioidów przyczyniło się do śmierci ponad 68 tys. osób (3/4 wszystkich zgonów z przedawkowania) w 2020 r., z czego w ponad 80 proc. przypadków powodem były opioidy syntetyczne, takie jak fentanyl.

Zagrożenie wiąże się głównie z siłą działania fentanylu i łatwością, z jaką uzależnia. Co więcej, coraz częściej dodawany jest do innych narkotyków, np. kokainy.