Meksyk: Wysoki wzrost zakażeń i zgonów na Covid-19, trwają szczepienia

Już drugi dzień z rzędu dzienna liczba nowych przypadków koronawirusa w Meksyku przekroczyła w sobotę 20 tys. i wyniosła 20 523. Zanotowano też prawie rekordową (1 219) dzienną liczbę zgonów - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. Epidemia pogłębia się, mimo akcji szczepień.

Dzień wcześniej było to 21 366 nowych przypadków, czyli prawie dwa razy więcej niż tydzień temu. Są to dane jedynie oficjalnie potwierdzone i z okresu weekendu kiedy przeprowadza się mniej testów. Władze otwarcie przyznają, że rzeczywista liczba zakażonych jest najprawdopodobniej dużo wyższa.

Zdaniem ekspertów świadczy to, że Meksyk doświadcza kolejnej fali pandemii, w sytuacji, w której służba zdrowia jest bliska załamania a szpitale w wielu rejonach są przepełnione. W stolicy kraju - Mieście Meksyk - zajętych jest 88 proc. łóżek szpitalnych.

Łączna liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wzrosła do 1,63 mln a zgonów do ponad 140 tys., chociaż szacuje się, że wynosi ona co najmniej 195 tys.

W ub. tygodniu Meksyk jako pierwszy kraj Ameryki Łacińskiej rozpoczął szczepienia przeciwko koronawirusowi. Sprowadzono dotychczas 440 tysięcy szczepionek laboratoriów Pfizera i BioNtech. W pierwszej kolejności szczepieni są lekarze i pozostali pracownicy służby zdrowia.

Do soboty zaszczepiono nieco ponad 463 tys. osób. Liczbę lekarzy i pracowników służby zdrowia na pierwszej linii walczących z pandemią ocenia się na 750 tys.