Mer Kijowa: w trudnych sytuacjach poznaje się swoich przyjaciół

Mer Kijowa Witalij Kliczko powiedział w czwartek w wywiadzie dla TVP World, odnosząc się do wizyty na Ukrainie premierów Polski, Czech i Słowenii. że w trudnych sytuacjach poznaje się swoich prawdziwych przyjaciół.

"Bracia Polacy, wiem, że tysiące, setki tysięcy Ukraińców przyjeżdżają do Polski (...) Dziękuję bardzo za wsparcie, za pomoc humanitarną, za przyjmowanie ludzi z Ukrainy w tym trudnym okresie" - oznajmił Kliczko.

"Chciałem zwłaszcza podziękować Jarosławowi Kaczyńskiemu. To ryzykowna podróż - przyjechać do Kijowa, ale jest to symboliczne, bo on chciał pokazać jedność z Ukrainą. Nigdy tego nie zapomnimy, bardzo dziękujemy za tę pomoc. Widzimy, kto jest prawdziwym przyjacielem Ukrainy.

Kliczko podkreślił, że wie, iż w Polsce nie ma obozów dla uchodźców, ponieważ Polacy przyjmują Ukraińców w domach. "Doceniamy to" - dodał.

"Wiemy, jak teraz Polska wspiera Ukrainę politycznie, ekonomicznie, (dostarczając) pomoc humanitarną, broń. Dzięki. Dziękuję z głębi serca każdej polskiej rodzinie, która przyjmuje Ukraińców w swych domach".

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą przybyli we wtorek do Kijowa, gdzie rozmawiali z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem i z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę 24 lutego Kijów jest regularnie ostrzeliwany i bombardowany. Atakowane są obiekty cywilne, w tym bloki mieszkalne; ginie ludność cywilna.