Mer Kijowa Witalij Kliczko zaprosił papieża Franciszka do miasta. "Wierzymy, że osobista obecność światowych przywódców religijnych w Kijowie jest kluczem do ocalenia życia ludzi i wytyczenia ścieżki do pokoju w naszym mieście, kraju i poza nim" - głosi list wystosowany przez administrację stolicy Ukrainy.

W liście, który udostępniono we wtorek watykanistom, zaoferowano papieżowi pomoc w zorganizowaniu takiej podróży.

Jak dodano, jeśli nie będzie ona możliwa, Franciszek zaproszony jest do udziału w konferencji wideo. Dokładane są starania, by uczestniczył w niej także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski - wyjaśniła kijowska administracja.

List zakończono prośbą do papieża, by okazał "współczucie i stał u boku narodu ukraińskiego, wspólnie szerząc apel o pokój".