Mer Kijowa: wojna będzie się rozprzestrzeniać, jeśli Ukraina zrezygnuje z oporu wobec Rosji

Mer Kijowa Witalij Kliczko ostrzegł przed dalszą rosyjską agresją, jeśli Ukraina nie będzie kontynuować walki. "Ta wojna będzie się dalej rozprzestrzeniać, jeśli Ukraina zrezygnuje z oporu wobec Rosji" - powiedział Kliczko w wywiadzie dla gazety "Tagesspiegel". Putin chce odbudować "sowieckie imperium" - dodał.

"Moje przesłanie dla Niemiec jest więc takie: duża część Niemiec również należała do Związku Radzieckiego. Putin pracował przez lata jako agent KGB w NRD. Rosja Putina posunie się tak daleko, jak jej na to pozwolimy. Dziś walczymy nie tylko o nasz kraj i nasze rodziny. Bronimy wartości europejskich" - powiedział Kliczko w opublikowanym w czwartek na portalu "Tagesspiegel" wywiadzie. Dodał, że zrozumiano to w Polsce, Czechach i krajach bałtyckich.

Komentując wezwania niemieckiej lewicowej polityk Sahry Wagenknecht do negocjacji pokojowych i jej odniesienie do gróźb Kremla o użyciu broni atomowej, Kliczko powiedział: "Rosjanie grożą swoim przyciskiem atomowym jak terroryści. A z terrorystami się nie negocjuje".