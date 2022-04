Mer Melitopola: wizyta Franciszka na Ukrainie byłaby przeogromnym sygnałem

Przebywający we Włoszech, a wcześniej w Watykanie mer ukraińskiego miasta Melitopol Iwan Fedorow powiedział w poniedziałek telewizji RAI, że wizyta w jego kraju papieża Franciszka byłaby "przeogromnym sygnałem". Podkreślił, że podczas spotkania z papieżem prosił go o wsparcie, zwłaszcza dla Mariupola.

33-letni mer został 11 marca porwany przez grupę Rosjan i wywieziony na teren Ługańska. Po kilku dniach został uwolniony.

Relacjonując swe spotkanie z papieżem w Wielką Sobotę, Fedorow podkreślił: "Poprosiliśmy papieża, by nas wspierał, zwłaszcza Mariupol, gdzie jest ponad 100 tysięcy mieszkańców i tysiące żołnierzy; miasto jest okupowane, otoczone, a Rosja niszczy je całkowicie".

"Poprosiliśmy Franciszka, by zrobił wszystko, co możliwe i niemożliwe, by zatrzymać tę sytuację w Mariupolu. Zaprosiliśmy go na Ukrainę. To byłoby dla nas bardzo ważne, to byłby przeogromny sygnał, jeśli przyjechałby na Ukrainę i modliłby się za nią" - mówił mer Melitopola.

Wyraził opinię, że "Rosjanie każdego dnia wydają się coraz groźniejsi, coraz bardziej wściekli".

Podziękował obywatelom i rządowi Włoch za pomoc i wsparcie. "Musimy pozostać zjednoczeni przeciwko tej wojnie, bo Ukraina sama nie da rady" - stwierdził.

Do tej pory do Włoch przybyło ponad 96 tysięcy ukraińskich uchodźców wojennych.

Z Rzymu Sylwia Wysocka