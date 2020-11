Merkel i Macron rozmawiali telefonicznie z Bidenem

Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiali we wtorek telefonicznie z Joe Bidenem, który w ocenie mediów amerykańskich wygrał wybory prezydenckie w USA. W rozmowie z Merkel podkreślono wagę sojuszu transatlantyckiego, a z Macronem - sprawy klimatu.

We wtorek Biden rozmawiał także z premierami Wielkiej Brytanii, Irlandii i Kanady, Borisem Johnsonem, Michealem Martinem i Justinem Trudeau.

Merkel pogratulowała Bidenowi i kandydatce na urząd wiceprezydenta USA Kamali Harris zwycięstwa w wyborach i wyraziła nadzieję na bliską i pełną zaufania współpracę w przyszłości - przekazał w oświadczeniu rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert.

"Kanclerz i kandydat na prezydenta zgodzili się, że współpraca transatlantycka ma ogromne znacznie w obliczu wielu globalnych wyzwań" - dodano.

Prezydent Francji również pogratulował Bidenowi zwycięstwa i wezwał go do "wspólnego działania" w "stawianiu czoła obecnym wyzwaniom" - przekazał Pałac Elizejski. Macron zapewnił przyszłego 46. prezydenta USA, że jest gotowy do współpracy w walce ze skutkami zmiany klimatu, w sferze zdrowia oraz w walce z terroryzmem.

Według służb prasowych szefa brytyjskiego gabinetu, Johnson i Biden omówili bliskie i długotrwałe relacje między swoimi państwami oraz zadeklarowali współpracę przy wspólnych priorytetach, takich jak przeciwdziałanie zmianie klimatu i wyjście z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Irlandzki przywódca napisał później na Twitterze, że Biden podkreślił przywiązanie do swoich irlandzkich korzeni. Według służb prasowych rządu Irlandii, Biden potwierdził również swoje pełne wsparcie dla porozumienia pokojowego z 1998 r., kończącego konflikt w Irlandii Północnej i podkreślił znaczenie jego przestrzegania w kontekście Brexitu.