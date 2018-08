Merkel i Trump za pogłębieniem relacji handlowych między USA i UE

Kanclerz Angela Merkel i prezydent Donald Trump zdecydowanie popierają rozmowy m. Waszyngtonem i Brukselą ws. zniesienia barier handlowych i opowiadają się za pogłębieniem relacji handlowych - podał w poniedziałek Biały Dom. Politycy rozmawiali przez telefon.

Kwestie handlowe w relacjach m. USA i Unią Europejską nabrały ostrości w związku z protekcjonistyczną polityką handlową Białego Domu i zakwestionowaniem przez Trumpa wielostronnych porozumień handlowych.

Nowe rozwiązania okazały się niekorzystnie nie tylko dla partnerów Stanów Zjednoczonych, ale i dla USA.

Wyższe taryfy celne na stal i aluminium importowane do Stanów Zjednoczonych pociągnęły za sobą poważny spadek eksportu amerykańskiej soi i motocykli eksportowanych do Chin i państw Unii Europejskiej.

W trakcie poniedziałkowej rozmowy telefonicznej prezydent Trump i kanclerz Merkel rozmawiali również o sytuacji w Syrii, na wschodzie Ukrainy i Bałkanach zachodnich - zaznaczono w komunikacie Białego Domu.



W ich ocenie sytuacja humanitarna w muhafazie Idlibu dostarcza szczególnych powodów do niepokoju - przekazała dziennikarzom rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders.



"Oboje zaapelowali o reakcję społeczności międzynarodowej, która pozwoliłaby zapobiec katastrofie w tym regionie" - poinformowała Sanders.



Rzecznik urzędu kanclerskiego Steffen Seibert przekazał ze swej strony, że Merkel i Trump zwrócili się do władz Rosji, aby postarała się o załagodzenie sytuacji poprzez wywarcie nacisku na władze w Damaszku.



Prezydent Syrii Baszar el-Asad zapowiedział, że syryjska armia uczyni wszystko, co w jej mocy, by odbić muhafazę Idlibu, w któej znaleźli schronienie uciekinierzy, ale także rebelianci i przedstawiciele anty-Asadowskiej opozycji z innych części Syrii.



Naloty bombowe, na jakie zdecydował się niedawno Damaszek w tym regionie, to preludium do rozprawy z przeciwnikami politycznymi i militarnymi - zaznacza w komentarzu Reuters.



Agencja przypomina, że kanclerz Merkel rozmawiała przed tygodniem o sytuacji w prowincji Idlibu także z prezydentem Rosji Władimirem Putinem



Biały Dom pragnie również chronić rynek amerykański cłami dot. przemysłu motoryzacyjnego, co może bezpośrednio uderzyć we wspólny rynek UE.



Przedstawiciele Komisji Europejskiej, która reprezentuje kraje członkowskie UE w rozmowach handlowych, starają sie obecnie wypracować porozumienie, które pozwoliłoby zminimalizować koszty tej quasi-wojny celnej wywołanej posunięciami Trumpa - zauważają agencje.

