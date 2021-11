Merkel: ludzie mają obowiązek zaszczepić się przeciwko koronawirusowi

P.o kanclerza Niemiec Angela Merkel powiedziała w piątek podczas Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, że ludzie mają obowiązek zaszczepić się przeciwko koronawirusowi, aby chronić siebie i innych.

Angela Merkel rozmawiała przez 30 minut z premier Nowej Zelandii Jacindą Ardern w ramach wirtualnej dyskusji na marginesie dorocznego Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku - informuje AP.

Nowa Zelandia gości Forum i chociaż Niemcy nie są jej członkiem, Ardern powiedziała AP, że od dawna podziwia Merkel, która wkrótce opuści urząd.

"Ten wirus jest bardzo, bardzo trudny" - powiedziała Merkel. Mówiła,że Niemcy zmagają się z nową falą infekcji, która w czwartek osiągnęła rekordowy dzienny poziom 50 000.

Jej zdaniem wyprodukowanie szczepionek w ciągu roku od wybuchu epidemii było ogromnym osiągnięciem naukowym, ale urzędnicy nadal nie docierają do grupy niezaszczepionych osób.

"Masz prawo się zaszczepić - powiedziała Merkel- ale do pewnego stopnia ty również, jako członek społeczeństwa, masz obowiązek zaszczepić się, aby chronić siebie i innych."

Około dwie trzecie z 83 milionów ludzi w Niemczech jest w pełni zaszczepionych, ale społeczeństwo sprzeciwiło się wprowadzeniu obowiązkowych szczepień dla niektórych grup pracowników. Rząd rozważa nowe środki w obliczu ostatniego wzrostu -powiedziała p.o.kanclerza Niemiec.

Podczas dyskusji zarówno Merkel, jak i Ardern wyraziły swoje frustracje z powodu wzrostu dezinformacji w mediach społecznościowych.

"W dawnych czasach mieliśmy pewne wydarzenia, które miały miejsce w naszym społeczeństwie. Telewizja poinformowała o tym, a następnego dnia wszyscy o tym mówili" - powiedziała Merkel. "Dziś każdy uczestniczy we własnych mediach społecznościowych. Angażujesz się tylko w bańkę, którą spotykasz w Internecie"- dodała.

Merkel powiedziała, że gdyby była jakaś rada, której mogłaby udzielić przyszłym liderom, to starałaby się zrozumieć perspektywę innych i to, co skłania ich do działania w taki sposób, jak to robią.

Ardern powiedziała, że jedną z lekcji, którą otrzymała podczas pandemii, było zaangażowanie ludzi i firm w próby znalezienia rozwiązań poprzez przedstawienie im danych i pokazanie problemu. Powiedziała, że wszyscy dowiedzieli się o wirusie, gdy się rozprzestrzeniał; "Dosłownie: budujesz samolot, próbując nim latać" - powiedziała Ardern.

Forum zakończy się w sobotę wirtualnym spotkaniem przywódców regionu Pacyfiku, w tym prezydenta USA Joe Bidena i jego chińskiego odpowiednika Xi Jinpinga.