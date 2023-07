Metanowe tajemnice Turkmenistanu

Turkmenistan, jeden z największych producentów gazu ziemnego, ma poważny metanowy problem. Pomóc chcą mu USA, jednak bez woli władz zahamowanie emisji szkodliwego, bo aż osiemdziesięciokrotnie groźniejszego od CO2 gazu będzie niemożliwe.

Turkmenistan jest niechlubnym liderem, jeśli chodzi o kontrolowane i niekontrolowane wycieki metanu, które pojawiają się w wyniku prowadzonych przez ten kraj prac wydobywczych na swoich złożach ropy i gazu.

Turkmeńskie władze nie wykazują rzeczywistego zaangażowania w rozwiązanie metanowego kryzysu, nie pomaga wewnętrzny kryzys w kręgach gazowego biznesu w Turkmenistanie.

Obecna sytuacja okazała się na tyle poważna i nośna medialnie, że do akcji włączyły się władze USA.

Turkmenistan należy do największych globalnych producentów gazu ziemnego. Na jego terytorium znajduje się 10 proc. potwierdzonych złóż światowych. Jednak - co wykazało niedawne odkrycie brytyjskiego satelity - turkmeński przemysł wydobywczy ma poważny problem z kontrolowanymi i niekontrolowanymi wyciekami metanu.

Dane satelitarne pokazują, że Turkmenistan jest niechlubnym, światowym liderem incydentów metanowych, co jest zapewne silnym zaskoczeniem dla prezydenta Serdara Berdimuhamedowa i jego otoczenia politycznego. Została bowiem wystawiona na światło dzienne mistyfikacja władz: raport oparty na zdjęciach satelitarnych, opublikowany przez brytyjski dziennik The Guardian, ujawnił ogromną emisję metanu z dwóch pól gazowych. O wiele większą niż Turkmenistan chciał przyznać. Przyczynia się ona znacznie bardziej do efektu cieplarnianego niż wszystkie emisje ze spalania węgla w Wielkiej Brytanii, której populacja jest 10-krotnie większa od populacji Turkmenistanu.

Dzieje się tak pomimo faktu, że nowoczesne technologie wydobycia i przetwórstwa gazu pozwalają ograniczyć towarzyszące tym procesom emisje gazu do atmosfery. Ale w tym żywotnym dla gospodarki obszarze Aszchabad ograniczał wydatki inwestycyjne.

Brytyjczycy udokumentowali, że Turkmenistan jest światowym liderem incydentów metanowych

Zdjęcia satelitarne zostały przeanalizowane przez firmę monitorującą Kayross na zlecenie brytyjskiego dziennika The Guardian. Z analizy wynika, że proces niekontrolowanego uwalniania metanu do atmosfery z dwóch pól gazowych w Turkmenistanie trwa już od dłuższego czasu.

Na razie brak jest danych, kiedy się to zaczęło, ale według wstępnych ustaleń taki stan utrzymuje się co najmniej od 2017 r. Kayross oszacował, że w 2022 r. wyciek z jednego złoża wyniósł 2,6 mln ton, a z drugiego 1,8 mln ton. To równowartość emisji do atmosfery 366 mln ton dwutlenku węgla, co odpowiada 10 proc. całej światowej emisji CO2 w zeszłym roku.

Według brytyjskich ekspertów problemem może być proces wentylacji, który ma odprowadzać nadmiar gazu podczas wydobycia, aby m.in. zapobiec eksplozji oraz zbyt wysokiemu ciśnieniu, które mogłoby doprowadzić do rozszczelnień i uszkodzenia instalacji.

Uwalniany do atmosfery metan jest jednym z najbardziej szkodliwych gazów dla klimatu. Jego wysokie stężenie w powietrzu jest też zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców okolic pól gazowych. Najprostszym i najszybszym do wdrożenia rozwiązaniem byłoby spalanie nadmiaru metanu w emiterach - stąd płomienie nad kopalniami i rafineriami - co skutkuje co prawda emisją CO2 do atmosfery, ale w tym przypadku szkody środowiskowe byłyby znacznie mniejsze niż przy emisji metanu.

Analiza wcześniejszych zdjęć satelitarnych z lat 2017-2022 wykazała, że 24 z 29 czynnych emiterów nie generowały płomieni, co oznacza bezpośrednie wypuszczanie metanu do atmosfery. Według Guardiana taka decyzja władz wynikała z dążenia do ukrycia rzeczywistej skali zanieczyszczania atmosfery poprzez wygaszenie spalania, co miało być mniej widoczne. Jak się okazuje, nowoczesne satelitarne systemy wykrywania skażeń są znacznie bardziej zaawansowane, niż życzyliby sobie tego decydenci w Aszchabadzie.

Turkmeńskie władze nie wykazują rzeczywistego zaangażowania w rozwiązanie metanowego kryzysu

Republika, jako jeden z największych producentów gazu, powinna prowadzić odpowiedzialną ekologicznie politykę wydobycia i przetwórstwa. Z takiego założenia wyszła Unia Europejska, która już w 2021 r. przedłożyła Turkmenistanowi porozumienie w sprawie ograniczenia emisji metanu o 30 proc. do roku 2030.

Aszchabad przemilczał tę inicjatywę, zapewne obawiając się wprowadzenia jakiejś formy kontroli emisji, co szybko ujawniłoby mistyfikację władz polegającą na wyłączaniu spalania. Ponadto wprowadzenie koniecznych zmian redukujących niechciane emisje wiązałoby się z wydaniem budżetowych pieniędzy, a takie ruchy są szczególnie niepopularne wśród rządzących.

Choć raport ujawnił katastrofalną skalę zjawiska, to władze nie wykazują rzeczywistego zaangażowania w rozwiązanie kryzysu. Po części wynika to z tradycyjnej niechęci autorytarnych rządów do słuchania innych i wskazywania, co powinny zrobić.

Drugą sprawą jest obecny wewnętrzny kryzys w kręgach gazowego biznesu w Turkmenistanie, który skutkuje procesami i zmianami na kluczowych stanowiskach. Przykładem jest choćby świeży wyrok ośmiu lat więzienia dla byłego szefa państwowego giganta gazowego Turkmengazu Atamurata Czarijewa za awarię, która spowodowała czasowe zawieszenie dostaw do Uzbekistanu, a w konsekwencji stratę prawie 60 mln dolarów. Z kolei jego następca, Batyr Amanow, został w połowie maja desygnowany na stanowisko wicepremiera odpowiedzialnego za nadzór nad przemysłem wydobywczym. W tym chaosie nie bardzo ma więc kto podejmować decyzje, a dodatkowo - jak donosi emigracyjny Turkmen.news - Amanowa cechuje raczej niski poziom kompetencji w odniesieniu do sprawowanej funkcji.

Warto dodać, że cała sprawa nie przeszkadza ogłaszać prezydentowi wiodącej roli Turkmenistanu na rzecz walki ze zmianami klimatu w związku z przystąpieniem do porozumienia klimatycznego COP28 w listopadzie zeszłego roku. Nadal jednak Aszchabad nie parafował porozumienia Global Methane Pledge z COP26, które zakłada wspomnianą redukcję emisji metanu o 30 proc. do roku 2030 w stosunku do 2020 r.

Waszyngton proponuje pomoc dla Turkmenistanu, by uporać się z metanowym problemem

Obecna sytuacja okazała się na tyle poważna i nośna medialnie, że do akcji włączyły się władze USA. W sprawę zaangażował się bezpośrednio przedstawiciel USAID na Azję, którego inicjatywa doprowadziła do utworzenia grupy roboczej w celu wypracowania metody zmniejszenia emisji metanu.

Waszyngton szybko zorientował się w niechęci prezydenta Berdimuhamedowa do wydawania pieniędzy na inwestycje, z których nie można oczekiwać dodatkowych zysków. Nie chcąc, by negocjacje w sprawie pomocy utknęły w martwym punkcie, Amerykanie zaproponowali wykonanie ekspertyz i przekazanie funduszy na opracowanie i wdrożenie rozwiązania.

Ze strony amerykańskiej sprawę pilotuje specjalny przedstawiciel USA ds. klimatu John Kerry, który pozostaje w bezpośrednim telefonicznym kontakcie z turkmeńskim prezydentem. 2 czerwca powołano do życia Międzysektorową Komisję dla Redukcji Emisji Metanu, która jest pierwszym tego typu organem w kraju.

W kryzysowej sytuacji Turkmenistan zaczyna więc pracę u podstaw, choć tym razem z amerykańskim wsparciem. Eksperci brytyjscy patrzą optymistycznie na potencjalne efekty tej kooperacji - implementacja rozwiązań znacząco zmniejszających emisję metanu do atmosfery jest zapowiadana już do końca tego roku.

Taki optymizm może dziwić, ponieważ obecnie nie ma jeszcze gotowych ekspertyz, a więc nie wiadomo dokładnie, jakie rozwiązania można zastosować. Nie można też oszacować kosztów przedsięwzięcia ani rzeczywistego czasu potrzebnego na wdrożenie zmian.

Co dalej z turkmeńskimi ambicjami stania się gazową potęgą?

Aszchabad ma ambicje stać się jednym z głównych globalnych dostawców gazu, w tym także do Unii Europejskiej. Póki co jednak Bruksela jest dość wstrzemięźliwa w zacieśnianiu relacji z autorytarnym reżimem. Aktualna „wpadka” z co najmniej kilkuletnim ukrywaniem rzeczywistego poziomu emisji metanu do atmosfery i niechęć do zobowiązania do jej redukcji raczej nie przysłużą się przybliżeniu porozumienia gazowego na dostawy do UE. Zapewne jednak nie zaszkodzą eksportowi do innych państw, jak Iran, Chiny, Turcja, Pakistan czy Azerbejdżan.

Niezależnie od ogłaszanej postawy Aszchabadu w sprawach klimatycznych większość państw świata będzie potępiać reżim za brak faktycznych działań w sprawie ochrony środowiska i brak przeciwdziałania szkodliwym emisjom metanu. Problem w tym, że raczej w tej grupie nie znajdą się sąsiedzi Turkmenistanu, których rządy są również autorytarne lub mają zbliżone inklinacje. W dodatku może się po raz kolejny okazać, że bezpośredni dostęp do relatywnie taniego i blisko położonego surowca energetycznego silniej kształtuje postawy decydentów niż troska o klimat i jego następstwa.

