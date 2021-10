Metropolita nazywany "spowiednikiem Putina": dla Rosji naturalna jest monarchia

Metropolita Tichon Szewkunow, jeden z najbardziej wpływowych duchownych Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, nazywany niekiedy spowiednikiem prezydenta Władimira Putina, ocenił, że dla Rosji najwłaściwsza jest monarchia i że trudno byłoby znaleźć następcę Putina.

"Wielu ludzi przygląda się i mówi: +kto jeszcze mógłby tak działać na szczeblu międzynarodowym? Kto jeszcze może utrzymywać (kraj) od wewnątrz?+ I to jest nasz problem - człowiek nie jest nieśmiertelny" - powiedział metropolita w wywiadzie, który opublikował w ostatnich dniach portal Daily Storm.

Dostojnik ocenił, że jedynym ustrojem, jaki może budować naród rosyjski, jest monarchia, która jest "naturalna" dla Rosji. Według metropolity Putin "z ironią" odnosi się do porównywania go do cara, ale przy tym poważnie traktuje brzemię władcy, które na siebie przyjął. Metropolita nazwał też Putina "człowiekiem pod wieloma względami o zupełnie innej skali i poziomie", którego jedynym zadaniem jest "ratowanie Rosji".

Duchowny skrytykował inteligencję rosyjską, która - jego zdaniem - sprzyja zgubnym tendencjom. Społeczeństwo oskarżył zaś o "infantylizm" i nieprzygotowanie do "twórczego dialogu" z państwem.

Putin, zgodnie z przyjętą niedawno nowelizacją konstytucji Rosji, będzie mógł ubiegać się o kolejne kadencje prezydenckie po zakończeniu obecnej w roku 2024. 69-letni polityk stoi na czele Rosji od 2000 roku.

Z Moskwy Anna Wróbel