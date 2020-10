MFW apeluje do władz Ukrainy o utrzymanie kryteriów zarządzania bankiem centralnym

Międzynarodowy Fundusz Walutowy w wydanym w czwartek oświadczeniu zaapelował do władz Ukrainy o utrzymanie kryteriów zarządzania bankiem centralnym. To reakcja na naganę udzieloną dwojgu zastępców prezesa Narodowego Banku Ukrainy (NBU) w minionym tygodniu.

"Zagwarantowanie odpowiedzialności Zarządu NBU powinno odbywać się zgodnie z zasadami zarządzania Narodowym Bankiem" - oznajmił przedstawiciel MFW na Ukrainie Goesta Ljungman.

Według niego stosowanie się do tych kryteriów wzmocniło zaufanie do NBU jako do "niezależnego i profesjonalnego" banku centralnego, gwarantując polityce NBU więcej wiarygodności i efektywności. Ocenił, że kryteria te były także korzystne dla NBU i ukraińskiej gospodarki.

Ljungman odniósł się w ten sposób do podjęcia 2 października przez Radę NBU decyzji o udzieleniu nagany i wyrażeniu wotum nieufności wobec pierwszych zastępców prezesa NBU - Kateriny Rożkowej i Dmytra Sołohuba. Zarzucono im m.in. złamanie kodeksu etyki, reguł wewnętrznego porządku pracy i kodeksu pracy - przypomina Interfax-Ukraina. Prezes NBU Kyryło Szewczenko, który jest też członkiem Rady, poparł decyzję o naganie i wotum nieufności.

Jak zaznacza portal Ekonomiczna Prawda, Rożkowa i Sołohub pracowali w NBU za prezesury Jakiwa Smolija. Smolij 1 lipca podał się do dymisji, podkreślając, że rezygnacja ze stanowiska jest jego protestem przeciw nieustannej presji, jaką rząd i politycy wywierali na bank centralny, nie biorąc pod uwagę przesłanek ekonomicznych.

Członek Rady NBU Wasyl Horbal oznajmił, że Rożkowa i Sołohub otrzymali naganę w związku z ich publicznymi wypowiedziami - pisze Ekonomiczna Prawda. Przypomina, że pod koniec września Sołohub powiedział agencji Interfax-Ukraina, iż kredyt zaufania wobec NBU ze strony MFW trzeba budować praktycznie od zera i ocenił, że możliwość otrzymania dwóch transzy pomocy od MFW do końca tego roku jako "straconą".

W opublikowanej w czwartek rozmowie dla serwisu Dzerkało Tyżnia obecny prezes NBU zaznaczył, że Rożkowa i Sołohub złamali zasadę mówienia jednym głosem.

"Nieodłączną częścią sukcesu na jakimkolwiek stanowisku jest dla mnie gra zespołowa. A jej częścią jest komunikacja. Podstawą współpracy Narodowego Banku Ukrainy ze społeczeństwem, biznesem, partnerami międzynarodowymi jest strategia komunikacji" - oświadczył Szewczenko, zaznaczając, że jedną z zasad tej strategii jest polityka mówienia jednym głosem. Według niego wypowiadanie sprzecznych opinii przez członków tego samego zespołu może zaszkodzić wzajemnemu zrozumieniu z międzynarodowymi partnerami.

Szewczenko zapewnił, że jest to "historia złamania wewnętrznych procedur, a nie politycznego nacisku".

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska