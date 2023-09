MFW: perspektywy gospodarki Chin poprawiają się, reformy mogą przyspieszyć tempo jej wzrostu

Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosił w czwartek, że według najnowszych danych perspektywy gospodarki Chin poprawiają się, a w perspektywie średnioterminowej reformy mogą przyspieszyć tempo jej wzrostu. W tym roku wzrost chińskiego PKB powinien wynieść 5 proc.

Rzeczniczka MFW Julie Kozack zastrzegła jednak podczas briefingu, że bardziej szczegółowe prognozy dotyczące Chin zostaną opublikowane 10 października podczas jesiennej, wspólnej sesji Funduszu i Banku Światowego, która odbędzie się w Maroku.

MFW ocenia tymczasem, że konieczne reformy chińskiej gospodarki powinny polegać między innymi na przestawieniu jej z modelu eksportowego na konsumpcję wewnętrzną.

O ile wzrost gospodarczy w roku 2023 powinien utrzymać się na poziomie 5 proc., to w perspektywie średnioterminowej spowolni on do około 3,5 proc. - przekazał Reuters.

Fundusz ostrzegł ponadto przed "fragmentacją światowej gospodarki" na oddzielne bloki handlowe, co według ekonomistów MFW może spowolnić globalny wzrost PKB o 7 proc., czyli - jak dodała Kozack - o połączone PKB Niemiec i Japonii.