MFW wstrzymał spłatę długów Nepalu, gdzie przedłużono ogólnokrajową kwarantannę

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) na pół roku wstrzymał spłatę długów zaciągniętych przez Nepal. Władze w Katmandu mają wykorzystać wolne środki na walkę z epidemią koronawirusa. Rząd zdecydował się na przedłużenie ogólnokrajowej kwarantanny do 27 kwietnia.

Agencja Reutera informuje we wtorek, że Nepal znalazł się w grupie 25 państw, którym MFW na pół roku zawiesił spłacanie długu wobec tej organizacji. Ma to pomóc najbiedniejszym krajom w zmierzeniu się z pandemią koronawirusa. Decyzja MFW dotyczy przede wszystkim 18 krajów Afryki, ale na liście znalazł się także m.in. Jemen i Afganistan.

Jak podaje dziennik "The Kathmandu Post" zadłużenie Nepalu wobec MFW w grudniu 2019 roku wynosiło ponad 52 mln USD, a większość długu została zaciągnięta po trzęsieniu ziemi, które zdewastowało kraj w 2015 roku.

Szef działu międzynarodowej współpracy ekonomicznej w ministerstwie finansów Shreekrishna Nepal powiedział dziennikowi, że Nepal będzie starał się o zawieszenie obsługi długu na dwa lata. W ubiegłym tygodniu minister finansów podczas telekonferencji przekonywał przedstawicieli Banku Światowego, Azjatyckiego Banku Rozwoju i MFW do zmiany harmonogramu spłat lub zawieszenie długów w tych instytucjach.

We wtorek rząd Nepalu zdecydował się na przedłużenie ogólnokrajowej kwarantanny o kolejne 12 dni, do 27 kwietnia. Decyzję podjęto zaledwie kilka godzin po orędziu premiera sąsiednich Indii, w którym ogłoszono że kwarantanna w tym państwie potrwa do 3 maja.

Na granicy między Indiami i Nepalem w obozach przejściowych utknęło 1,5 tys. obywateli obu krajów. W stołecznym Katmandu pracuje wielu Indusów z przygranicznych stanów Uttar Pradeś i Bihar, najczęściej jako robotnicy budowlani. Z kolei obywatele Nepalu zatrudniają się w Indiach jako stróże, pomoce domowe, kucharze i kelnerzy.

Oficjalnym powodem przedłużenia kwarantanny w Nepalu jest wykrycie nowych przypadków koronawirusa. Liczba zakażonych wzrosła do 16 osób. "To logiczne, że liczba rośnie, bo rząd dopiero teraz zaczyna badać ludzi na większą skalę" - powiedział PAP anonimowo lekarz ze szpitala Chorób Tropikalnych i Zakaźnych Sukraraj.

Ministerstwo zdrowia podało, że przeprowadzono ponad 5500 laboratoryjnych testów na koronawirusa oraz tyle samo tzw. szybkich testów, których wyniki są czasem podważane. "Wszystko to za późno. Nie wiadomo też, czy szybkie testy przywiezione z Chin dają prawdziwe wyniki" - dodaje lekarz ze szpitala Sukraraj w Katmandu, który nie chce ujawniać swojego nazwiska bojąc się reakcji władz.

"Jesteśmy nieprzygotowani nie tylko na nowe epidemie, ale również na istniejące tu choroby i sezonowe katastrofy" - ocenia w tygodniku "Nepali Times" ceniony ekspert służby zdrowia Madhav Chaulagain. "Tysiące dzieci umiera każdego roku przez łatwą do uniknięcia biegunkę i będziemy mieli kolejną epidemię dengi tego lata, więc gdzie są przygotowania?" - powiedział tygodnikowi ekspert ds. katastrof i członek najwyższych władz rządzącej Komunistycznej Partii Nepalu, Gangalal Tuladhar.

Z Katmandu Paweł Skawiński