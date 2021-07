Miasto-państwo buduje światową stolicę innowacji

Singapur może stać się niebawem azjatycką stolicą innowacji w dziedzinie technologii produkcji żywności. Budowanie przyjaznego środowiska dla przedsiębiorców odbywa się w tym niewielkim kraju na wielu etapach i obejmuje zarówno wsparcie pieniężne, jak i pozafinansowe.

Skuteczny aparat wsparcia i ochrony innowacji

Sprawne wprowadzanie nowej żywności na singapurski rynek nie może jednak odbywać się kosztem jakości i bezpieczeństwa. O to zadbać mają Singapurska Agencja Żywności, Uniwersytet Technologiczny Nanyang oraz Agencja ds. Nauki, Technologii i Badań. Podmioty te utworzyły w kwietniu platformę współpracy FRESH, która przyspiesza kontrolę jakości i wprowadzanie nowych produktów do sprzedaży.Założyciel amerykańskiego startupu Eat Just, który zadebiutował w singapurskiej restauracji ze swoim kurczakiem wyhodowanym w laboratorium, chwalił instrumenty administracyjne za skuteczne regulacje chroniące własność intelektualną. Singapurska Agencja Żywności nie tylko w szybkim tempie wydała pozwolenie na sprzedaż laboratoryjnego mięsa, ale również budzi zaufanie pod względem ochrony tajemnicy handlowej.Tworzenie gruntu pod rozwój branży technologii żywienia zaczyna się już na etapie edukacji. Singapur słynie z inwestowania w jedyny naturalny zasób małego miasta-państwa, czyli w ludzi. To nie przypadek więc, że w Uniwersytecie Technologicznym Nanyang od tego roku studenci będą mieć możliwość uczestniczenia w kursie poświęconym nauce o alternatywach mięsa. Jest to pierwszy tego rodzaju przedmiot wykładany na uczelni w Azji.Reputacja Singapuru, jako stabilnego, anglojęzycznego państwa, mogącego służyć jako punkt ekspansji do wielomilionowych rynków azjatyckich, będzie się umacniać. Potencjał konsumencki w rosnącej klasie średniej Azjatów zachęca wielu przedsiębiorców do wykorzystania sprzyjających warunków w tym kraju. Warto przyglądać się podejmowanym w Singapurze inicjatywom i szukać inspiracji.