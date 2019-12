Michel: jest porozumienie ws. neutralności klimatycznej w 2050 r.

Państwa UE porozumiały się na szczycie w Brukseli ws. wyznaczenia celu neutralności klimatycznej do 2050 - poinformował w czwartek w nocy szef Rady Europejskiej Charles Michel.

Według nieoficjalnych informacji we wnioskach zapisano, że jeden z krajów, czyli Polska, ma jeszcze czas do czerwca 2020 r., by zdecydować o dołączeniu do tego celu.