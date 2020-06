Michel o rozmowach ws. brexitu: nie będziemy kupować kota w worku

Jesteśmy gotowi na włożenie dodatkowego wysiłku w rozmowy z Wielką Brytanią w sprawie przyszłych relacji dwustronnych po brexicie, ale nie będziemy kupować kota w worku - napisał w poniedziałek na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

"Szeroka i ambitna umowa, zgodna z wytycznymi Rady Europejskiej, leży w naszym wspólnym interesie. Jesteśmy gotowi na włożenie dodatkowego wysiłku w rozmowy z Wielką Brytanią ws. przyszłych relacji po brexicie, ale nie będziemy kupować kota w worku. Równe warunki gry są niezbędne" - napisał Michel.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson rozmawiał w poniedziałek podczas wideokonferencji z Michelem, przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz szefem Parlamentu Europejskiego Davidem Sassolim na temat postępów w negocjacjach dotyczących przyszłych stosunków między UE i Zjednoczonym Królestwem.

Johnson przekazał przewodniczącym instytucji Unii Europejskiej, że Londyn nie będzie wnioskował o przedłużenie okresu przejściowego po brexicie.

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia. Obecnie, w okresie przejściowym, obowiązującym do końca 2020 roku, strony starają się wynegocjować umowę w sprawie przyszłych relacji. W tym czasie Zjednoczone Królestwo jest wprawdzie poza instytucjami unijnymi, ale stosuje się do praw i obowiązków związanych z przynależnością do Wspólnoty oraz korzysta z wynikających z tego przywilejów, w tym z uczestnictwa w jednolitym rynku.

Negocjacje mają być zintensyfikowane w lipcu w celu - jak głosi poniedziałkowe unijno-brytyjskie oświadczenie - "stworzenia najbardziej sprzyjających warunków do zawarcia i ratyfikacji umowy przed końcem 2020 roku".

Z Brukseli Łukasz Osiński