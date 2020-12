Michel: UE nadal negocjuje umowę handlową z Wielką Brytanią

UE nadal negocjuje umowę handlową z Wielką Brytanią po brexicie - poinformował w piątek na konferencji w Brukseli szef Rady Europejskiej Charles Michel. Dodał, że jakiekolwiek porozumienie będzie musiał zostać zatwierdzone przez 27 państw członkowskich.

Negocjacje w imieniu UE prowadzi Francuz Michel Barnier.

Przewodniczący Michel powiedział, że temat pojawi się na szczycie UE w dniach 10-11 grudnia, na którym przywódcy zajmą stanowisko w sprawie ostatnich wydarzeń dotyczących brexitu i ewentualnej przyszłej umowy z Wielką Brytania.

"Chcemy umowy, ale nie za wszelką cenę. Dla Unii Europejskiej kluczem do sukcesu są równe szanse" - powiedział Michel.

Wśród elementów, które są najtrudniejsze w rozmowach, wymienił uzgodnienie dostępu do łowisk i podziału praw połowowych, kwestie dotyczące rozstrzygania sporów i uczciwa konkurencja dla firm UE i brytyjskich.

Wielka Brytania opuściła UE 31 stycznia. Okres przejściowy obowiązuje do końca 2020 roku. W tym czasie Zjednoczone Królestwo jest poza instytucjami unijnymi, ale stosuje się do praw i obowiązków związanych z przynależnością do Wspólnoty oraz korzysta z wynikających z tego przywilejów, w tym z uczestnictwa w jednolitym rynku.

Z Brukseli Łukasz Osiński