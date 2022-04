Microsoft udaremnił próbę rosyjskich hakerów włamania się do systemów Ukrainy, UE i USA

Koncern Microsoft poinformował, że uniemożliwił hakerom związanym z rosyjską armią włamanie się do systemów informatycznych Ukrainy, UE i USA - podał w piątek Reuters.

We wpisie na blogu Microsoftu przekazano, że grupa pod nazwą Strontium korzystała z siedmiu domen internetowych do szpiegowania organów rządowych i think tanków w UE i USA oraz instytucji ukraińskich, m.in. medialnych. Nie wymieniono z nazwy żadnego z celów.

Strontium to nazwa, którą Microsoft używa wobec grupy hakerskiej często określanej jako Fancy Bear albo APT28, powiązanej z rosyjskim wywiadem wojskowym.