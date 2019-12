Miedwiediew do Rumasa: w Rosji nie ma elementów "antybiałoruskich"

Szef rosyjskiego rządu Dmitrij Miedwiediew zapewnił w piątek białoruskiego premiera Siarhieja Rumasa, że w Rosji nie ma elementów "antybiałoruskich", o jakich mówił prezydent Alaksandr Łukaszenka. Rozmowy premierów poprzedziły sobotnie spotkanie Łukaszenko-Putin.

Nawiązując do słów Łukaszenki, który mówił o naciskach na prezydenta Władimira Putina ze strony "antybiałoruskiego" otoczenia, Miedwiediew zapewnił, że "takich elementów antybiałoruskich nie ma" w Rosji.

Miedwiediew powiedział, że "wszystkim procesom integracyjnym towarzyszą dyskusje i wymienianie się opiniami i stanowiskami, niekiedy emocjonalnymi".

Określił jako "ogromny" zakres kwestii związanych z integracją Rosji i Białorusi. "Byłoby dziwne, gdybyśmy wzięli na siebie zobowiązanie porozumienia się we wszystkich sprawach w tak krótkim czasie" - zastrzegł. Dodał, że spotkanie prezydentów, które odbędzie się 7 grudnia, "wiele wyjaśni". Rumas natomiast zaproponował omówienie na szczeblu premierów tych kwestii związanych z integracją obu krajów, które pozostają nierozwiązane.

Premierzy we wrześniu br. parafowali wstępny program działań w ramach integracji Rosji i Białorusi, który nie został dotąd upubliczniony. Ma on zostać uzupełniony o 31 "map drogowych" w różnych sektorach, a następnie cały pakiet dokumentów o pogłębionej integracji gospodarczej mają podpisać prezydenci. Zapowiadano, że może to nastąpić 8 grudnia, w 20. rocznicę podpisania przez Rosję i Białoruś umowy o Państwie Związkowym. Później podano, że Putin i Łukaszenka spotkają się w Soczi 7 grudnia. W rozmowach w sobotę uczestniczyć będą też przedstawiciele rządów.

Nie jest jasne, czy do podpisania pakietu rzeczywiście dojdzie. Według mediów rosyjskich z powodu rozbieżności strony dotąd nie uzgodniły "map drogowych" dotyczących energetyki. Poprzednie rozmowy Rumas i Miedwiediew przeprowadzili 19 listopada, jednak mimo siedmiogodzinnej dyskusji nie udało się im rozstrzygnąć wszystkich spornych kwestii.

