Między Chinami, Iranem a Rosją jest coraz więcej spornych punktów

Rozpoczynająca się dziś trzydniowa wizyta w Chinach prezydenta Iranu Ebrahima Raisiego ma kilka wymiarów: polityczny, gospodarczy, geostrategiczny. W każdym z nich widać Rosję i narastające rozdźwięki.

Rozmowy prezydentów Chin i Iranu dotyczyć będą także relacji z Rosją.

Teheran każdego dnia traci miliony dolarów, ponieważ rosyjska ropa zastąpiła irańskie dostawy.

Chiny starają się wykorzystać antyamerykańskie nastroje, ale muszą pamiętać o potencjalnych konsekwencjach gospodarczych takiej postawy.

Na zaproszenie prezydenta Chin Xi Jinpinga z trzydniową, oficjalną wizytą przybył prezydent Iranu Ebrahim Raisi. Ostatni raz przywódcy ci rozmawiali ze sobą we wrześniu 2022 roku w Szanghaju. Jednak od tego czasu zmieniło się bardzo wiele.

W Iranie trwające przez kilka miesięcy antypaństwowe demonstracje zostały brutalnie spacyfikowane. Aresztowano tysiące uczestników akcji protestacyjnych, kilkudziesięciu obywateli skazano na śmierć, a wyroki wykonano niemal natychmiast.

W przypadku Chin także doszło do niespotykanego wcześniej sprzeciwu mieszkańców dużych miast przeciw polityce "zero Covid", która w praktyce oznaczała izolację milionów obywateli.

Iran i Chiny łączy stosunek do Stanów Zjednoczonych, dzieli rosyjska ropa

Wydaje się jednak, że najważniejszym tematem dwustronnych rozmów będą relacje ze Stanami Zjednoczonymi oraz polityczne i gospodarcze konsekwencje trwającej już niemal rok rosyjskiej agresji na Ukrainie.

Kilka dni przed przybyciem do Pekinu w oficjalnym angielskojęzycznym dzienniku "People's Daily" ukazał się artykuł sygnowany przez prezydenta Iranu.

- Jednostronne decyzje i brutalne środki, jakimi są nakładanie niesprawiedliwych sankcji i ograniczanie wymiany gospodarczej, są nie do zaakceptowania. Chiny i Iran doświadczają ponownego napięcia w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi - czytamy w "People's Daily".

Równocześnie Chiny określane są jako stary przyjaciel, z którym Iran będzie działał na rzecz poprawy sytuacji regionalnej i międzynarodowej.

W trakcie wizyty planuje się podpisanie kilku umów najprawdopodobniej dotyczących wymiany handlowej, współpracy przy produkcji sprzętu wojskowego i pomocy chińskich firm przy zagospodarowaniu nowych złóż irańskich węglowodorów.

Iran, podobnie jak Chiny, nie potępiły Rosji za jej agresywną politykę i w ostatnim czasie stał się ważnym dostawcą sprzętu wojskowego dla jej wojsk, zwłaszcza dronów i rakiet średniego zasięgu. Jednak na marginesie tej współpracy pojawił się problem związany ze sprzedażą irańskiej ropy naftowej. Dostawy z rejonu Zatoki Perskiej do chińskich rafinerii zastąpiła rosyjska ropa.

W przeciwieństwie do surowca irańskiego podlega ona wyłącznie tak zwanym górnym limitom cenowym, co oznacza, że skutecznie konkuruje na międzynarodowych rynkach. Poza tym Rosja obecnie bardzo blisko współpracuje z Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi w ramach OPEC+, co Teheranowi bardzo się nie podoba.

Chiny w ciągu ostatnich miesięcy zdecydowały zwiększyły swoje znaczenie w polityce międzynarodowej

W kontekście zmian geopolitycznych Chiny w ciągu ostatnich miesięcy zyskały na arenie międzynarodowej najwięcej. Wszyscy wykluczeni poza nawias normalnych kontaktów gospodarczych i dyplomatycznych przybywają do Pekinu po pomoc. Xi Jinping pamięta także o tym, że dobre relacje z Unią Europejską są gwarancją na wzrost wymiany handlowej i poprawę wskaźników ekonomicznych słabnącej gospodarki.

Jednak dla chińskiej dyplomacji bardzo niepokojące jest angażowanie się Rosji na kontynencie afrykańskim. Ostatnie serie wizyt ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa w kilkudziesięciu państwach i oferta współpracy militarnej oraz gospodarczej zostały zauważone. Jako przykład naturalnego konfliktu interesów przytacza się podpisanie umowy z Sudanem na utworzenie bazy dla rosyjskiej floty wojennej.

Rosja kosztem Chin zdobywa nowe przyczółki na kontynencie afrykańskim

Nad Morzem Czerwonym w Port Sudan będzie niebawem stacjonować 500 żołnierzy i 4 statki, tymczasem kilkaset kilometrów dalej Chiny dysponują w Dżibuti własnym niemal eksterytorialnym portem wojennym.

To pokazuje, jak delikatna jest materia stosunków pomiędzy Chinami, Iranem i Rosją. Jest wiele spraw, które łączą , ale także coraz więcej interesów jest rozbieżnych i o tym także warto pamiętać.