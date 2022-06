Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych: naruszenia praw pracowników osiągnęły rekordowy poziom

Drastyczne naruszenia praw pracowników, a nawet zabójstwa, osiągnęły rekordowy poziom między kwietniem 2021 roku a marcem 2022 roku - ostrzegła w poniedziałek w raporcie Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC).

W badaniu pod uwagę wzięto 148 krajów, spośród których w 50 pracownicy byli poddawani przemocy fizycznej (w porównaniu do 45 krajów w 2021 r.). Członkowie związków zawodowych byli nawet mordowani w 13 krajach, w tym we Włoszech, Indiach i RPA.

W Europie odnotowano przemoc wobec pracowników w 26 proc. krajów kontynentu.

"Pracownicy są na pierwszej linii szeregu nadzwyczajnych kryzysów, jak nierówność społeczna, kryzys klimatyczny, pandemia (…) i konflikty o niszczycielskich skutkach" - wymienia sekretarz generalna ITUC Sharan Burrow.

"Raport pokazuje, w jaki sposób ta niestabilność jest wykorzystywana przez tak wiele rządów i pracodawców, atakujących prawa pracownicze - podkreśliła - W rezultacie kluczowe wskaźniki łamania tych praw osiągnęły rekordowy poziom".

Wśród firm, dopuszczających się najczęściej łamania praw pracowniczych, wymieniane są w szczególności Coca-Cola w Hongkongu i Urugwaju, H&M w Nowej Zelandii, Amazon w Polsce, Nestle w Brazylii czy Hyundai w Korei Południowej.

Na liście znajduje się również brytyjski przewoźnik P&O Ferries, który w marcu zwolnił 800 marynarzy i zastąpił ich pracownikami outsourcingowymi, w większości zagranicznymi, płacąc im znacznie poniżej płacy minimalnej.

ITUC oskarża wszystkie te firmy o łamanie praw pracowniczych lub o zaniechanie zwalczania tego zjawiska.

Według raportu w 87 proc. krajów naruszano prawo do strajku, natomiast w 77 proc. państw pozbawiano pracowników prawa do tworzenia lub przystępowania do związków zawodowych, a naruszenia te zostały odnotowane praktycznie we wszystkich częściach świata.

Ze średnim wynikiem 2,49 (w skali od 1 do 5) Europa jest najlepiej oceniana, ale pracownicy na tym kontynencie nadal doświadczają przemocy fizycznej w 10 krajach. W prawie trzech na cztery krajach Starego Kontynentu (72 proc.) także naruszano prawo do strajku, a duże państwa są oskarżane o "regularne" (Wielka Brytania) lub "powtarzające się" (Francja, Hiszpania) łamanie praw pracowniczych.

W dziewiątej edycji raportu nie przedstawiono żadnych danych dotyczących Ukrainy i Rosji.