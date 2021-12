Migracja jednym z głównych tematów podróży papieża na Cypr i do Grecji

Kwestia migracji będzie jednym z głównych tematów rozpoczynającej się w czwartek podróży papieża Franciszka na Cypr i do Grecji. Papież powróci na grecką wyspę Lesbos, jeden z symboli kryzysu migracyjnego w Europie. Był tam pięć lat temu.

W specjalnym orędziu do mieszkańców obu krajów, wystosowanym na kilka dni przed pielgrzymką Franciszek powiedział: Morze Śródziemne "obejmuje wiele narodów i ze swoimi otwartymi portami przypomina o tym, że źródła życia razem to wzajemne przyjmowanie".

Przypomniał, że wielu migrantów straciło życie w Morzu Śródziemnym i nazwał je "wielkim cmentarzyskiem".

"Jako pielgrzym do źródeł ludzkości, udam się znów na Lesbos w przekonaniu, że źródła wspólnego życia znów będą kwitnące tylko w braterstwie i integracji; razem. Nie ma innej drogi i z tym pragnieniem przybędę do was" - wyjaśnił.

W piątek w stolicy Cypru, Nikozji w parafialnym kościele Świętego Krzyża papież spotka się z grupą migrantów na ekumenicznej modlitwie.

Nieoficjalnie wiadomo, że z inicjatywy Franciszka po jego wizycie na wyspie 50 przebywających tam migrantów zostanie w najbliższych tygodniach przyjętych przez Włochy w ramach relokacji.

Byłoby to nawiązanie do gestu papieża z jego wizyty na greckiej wyspie Lesbos w kwietniu 2016 roku, gdy w drodze powrotnej do Rzymu zabrał na pokład swojego samolotu trzy rodziny syryjskich uchodźców z tamtejszego obozu; łącznie 12 osób, w tym sześcioro dzieci.

16 kwietnia 2016 roku Franciszek spędził na Lesbos pięć godzin. Spotkał się z tam z grupą 250 uchodźców i wysłuchał ich historii. Wielu z nich błagało papieża o pomoc.

Z wyspy wystosował wtedy apel do światowej opinii publicznej, a szczególnie do Europy, o solidarność z migrantami i o odpowiedzialność.

Swoje wystąpienie rozpoczął wtedy od słów : "Chciałem być dzisiaj z wami. Pragnę wam powiedzieć, że nie jesteście sami".

Papież, któremu towarzyszyli wówczas prawosławni dostojnicy: formalny zwierzchnik prawosławia, ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej oraz arcybiskup Aten i całej Grecji Hieronim, mówił: "Przybyliśmy, aby zwrócić uwagę świata na ten poważny kryzys humanitarny i modlić się o jego rozwiązanie".

W zeszłym roku gigantyczny pożar strawił przejściowy obóz dla azylantów Moria na Lesbos. Ok. 80 proc. jego struktury uległo całkowitemu zniszczeniu.

W niedzielę 5 grudnia Franciszek poleci z Aten na Lesbos. Z migrantami spotka się w jednym z ośrodków i wygłosi tam przemówienie.

Katolicki arcybiskup Josif Printeziz, metropolita greckiej diecezji Naksos-Andros-Tinos-Mykonos powiedział Radiu Watykańskiemu, że obecnie warunki dla uchodźców są na wyspie o wiele lepsze. Jak dodał, powstał nowy obóz, w którym przebywa około 2,5 tys. osób i szybciej trwają procedury identyfikacji oraz przyznawania azylu.

"To nie będzie - dodał arcybiskup - wizyta jednorazowa, dla dobrego PR. Papież naprawdę zabiega o lepsze życie i lepszą przyszłość dla migrantów"

Z Rzymu Sylwia Wysocka