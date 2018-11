Mija 13 lat rządów Angeli Merkel. Trzynastka może okazać się pechowa

Dzisiaj mija trzynaście lat od dnia, w którym stery kanclerskie w Niemczech objęła Angela Merkel. 7 lub 8 grudnia w Hamburgu dowiemy się z kolei, kto zajmie jej miejsce na czele największej partii chadeckiej w Europie – CDU. Może to, ale nie musi oznaczać, że za parę miesięcy zmiana nastąpi także na stanowisku kanclerza. Wszystko zależy od wyniku grudniowych wyborów. Mimo zmęczenia Niemców "żelazną kanclerz" Merkel jest wprawdzie za słaba politycznie, aby przeprowadzać poważne projekty, ale jednocześnie za silna, aby dać się łatwo pokonać przeciwnikom.

Trzynaście lat od zaprzysiężenia na kanclerz Niemiec Angel Merkel ma wciąż silną pozycję. Jej rezygnacja z ubiegania się o przewodniczenie CDU nie oznacza, że przestanie być kanclerzem.

Następca bądź następczyni Merkel w fotelu szefa partii zadecyduje o kierunku zmian w polityce Niemiec.

Mimo ogromnej krytyki Angela Merkel ma szansę przejść do historii jako kanclerz "złotego wieku" Niemiec.

Obaj uważani są za reprezentantów konserwatywnego skrzydła CDU, krytycznego wobec polityki migracyjnej Merkel, a także jej odwrotu od idei konserwatywnych w życiu społecznym. Dzieli ich jednak wiek i doświadczenie.

Rywale i następcy

Dzisiaj, po doświadczeniu ostatnich dekad, zwłaszcza kryzysu migracyjnego i wzrostu pozycji populistyczno-nacjonalistycznej Alternatywy dla Niemiec, argumenty Merza trafiają na bardzo podatny grunt.

Annegret Kramp-Karrenbauer. Nowa szefowa CDU a potem kanclerz? fot. Wikimedia Commons

Koniec ery, początek wyzwań

Friedrich Merz, konserwatywny krytyk Angeli Merkel i kandydat na szefa CDU, fot. Munich Security Conference 2010

Małżeństwa homoseksualne, wsparcie dla migracji, zielona energetyka kosztem tradycyjnej, czy wprowadzenie do języka integracji europejskiej pojęcia "metody unijnej", która zakwestionowała "metodę wspólnotową" - z dominującą rolą Komisji - jako jedyną prawdziwie europejską. To wszystko przysporzyło jej krytyków i wrogów.

Kanclerz "złotej ery"?

Zmęczone rządami Merkel Niemcy mogą jeszcze kiedyś za nią zatęsknić.

Najlepszym dowodem wciąż dużej siły i pozycji Angeli Merkel jest to, że sama wybrała ona moment na ogłoszenie rezygnacji z szefowania CDU, a także wskazała swoją następczynię: Annegret Kramp-Karrenbauer. Ta 56 letnia polityk, była premier najmniejszego kraju związkowego RFN – Kraju Saary (2011-2018) - od kilku miesięcy piastuje stanowisko sekretarz generalnej CDU.Z obu powodów media i rywale ochrzcili ją mianem "mini Merkel". Sama Annegret Kramp-Karrenbauer odpowiada na to z poczuciem humoru i własnej wartości: "Mam 56 lat, trójkę dzieci i prawdziwą karierę. Nie ma u mnie niczego mini"...Naprzeciwko niej do walki o partyjną – na razie – schedę po Merkel stanęli Friedrich Merz i Jens Spahn.Pierwszy jest byłym szefem frakcji parlamentarnej CDU, którego Merkel wymanewrowała z politycznych funkcji w 2002 r. po przegranej chadecji w wyborach parlamentarnych na rzecz SPD Gerharda Schreodera. Drugi jest urzędującym ministrem zdrowia.63 letni Merz jest doświadczonym politykiem wagi ciężkiej, mającym za sobą lata kariery partyjnej. Jego zasługą jest także wprowadzenie do debaty politycznej nad Szprewą pojęcia "kultury przewodniej" (niem. Leitkultur), która przesądza o tożsamości współczesnych Niemiec i odróżnia je od kultury imigrantów. Krytyka wielokulturowości i zarzut wobec imigrantów o tworzenie równoległej kultury, która nie respektuje praw i obyczajów Niemiec wywołały w 2000 r. burzliwą debatę.Mając takiego konserwatywnego rywala, 38 letni Jens Spahn nie ma większych szans na zwycięstwo, ale jego kariera dopiero nabiera rozpędu. Jego atutem jest reprezentowanie młodego pokolenia chadeków.Dzisiaj największe szanse na objęcie szefostwa CDU ma Annegret Kramp-Karrenbauer, której przewaga nad Friedrichem Merzem w sondażach wewnątrzpartyjnych nie jest jednak duża. Debata przed zjazdem w Hamburgu, a także przebieg samego wydarzenia może więc zwiastować początek nowego etapu w niemieckiej chadecji, a tym samym niemieckiej polityki.Bez względu na wynik partyjnego głosowania w Hamburgu Merkel pozostanie na stanowisku kanclerz. Jak długo, jest jednak kwestią otwartą.Konstytucja niemiecka pozwala na zmianę na stanowisku kanclerza poprzez konstruktywne wotum nieufności. Jeśli schedę na szczycie partii przejmie Annegret Kramp-Karrenbauer, nie jest wykluczone, że Angela Merkel postanowi sama ustąpić wcześniej. Tym samym nie wyrównałaby rekordu Helmuta Kohla – swego patrona i promotora politycznego – który kanclerzem był przez cztery kadencje, czyli 16 lat. Mogłaby jednak zapewnić swojej następczyni na fotelu kanclerskim czas na przygotowanie się do kolejnych wyborów i wystąpienie w nich w roli kandydatki na kolejną kadencję.Jeśli decyzje w Hamburgu pójdą w inną stronę, to plan ten może spalić na panewce. Choć – jak żartuje sama Merkel – nic nie stoi na przeszkodzie, aby kanclerzem był mężczyzna, to zwycięstwo Friedricha Merza byłoby początkiem głębokiej zmiany zarówno w samej CDU, jak i na scenie politycznej Niemiec.Myśląc o scenariuszach na najbliższą przyszłość trzeba jeszcze pamiętać, że wiele zależeć będzie także od koalicjanta CDU, czyli niemieckiej socjaldemokracji.Fatalny wynik wyborczy SPD z zeszłego roku (20,5 proc.) – najgorszy w powojennej historii tego ugrupowania – stał się początkiem utraty drugiego miejsca w sondażach na rzecz Zielonych, niegdyś ugrupowania szalonych ekologów patrzących na klasę średnią jak na zepsutych mieszczan. Dzisiaj miejska klasa średnia stanowi trzon Zielonych wyborców.Dlatego ewentualna rezygnacja Angeli Merkel – dobrowolna lub wymuszona stanowiskiem partii – będzie się zapewne wiązać ze zmianą koalicji rządowej na tzw. jamajską: czarną od CDU, zieloną – od Zielonych i żółtą od liberałów z FDP.Czytaj też: Aldi w Australii: boom mimo krytyki ze strony rządu Bez względu na obrót spraw w nadchodzących miesiącach szczyt CDU w Hamburgu będzie momentem, od którego zacznie się odliczanie do końca ery Merkel, a zatem i podsumowanie jej rządów.Choć trzynaście lat to dla historyka żadna era, we współczesnej polityce jest to wynik niebywały. Angela Merkel jest nie tylko najdłużej urzędującym szefem państwa po 1989 r. w Unii Europejskiej, ale i trzecim w Europie… Pierwsze miejsce przypada Aleksandrowi Łukaszence, drugie Władimirowi Putinowi…Młodzi Niemcy, którzy mają dzisiaj po dwadzieścia parę lat, nie pamiętają Niemiec, w których nie rządziła Merkel. Nie pamiętają też czasów, kiedy Niemcy uchodziły za "chorego człowieka Europy" z przeregulowanym rynkiem pracy, firmami przegrywającymi międzynarodową konkurencję i ogromnym bezrobociem.Merkel jest dzisiaj kojarzona z kwestiami migracji, oporu wobec ratowania strefy euro czy transformacji energetycznej – rezygnacji z energii atomowej na rzecz OZE. Jej największym osiągnięciem jest jednak zbudowanie potęgi gospodarczej Niemiec, która uczyniła z "republiki bońskiej" – jak nazywano RFN w czasach przed-zjednoczeniowych – najważniejszego politycznego gracza w Europie.Jej krytycy będą zawsze wskazywać jej nastawioną na "tu i teraz" politykę, wyrafinowaną taktykę w miejsce strategii i zacieranie granic między różnymi opcjami politycznymi. Jej firmowym zagraniem politycznym było przejmowanie propozycji konkurentów i ich realizacja bez patrzenia się na korzenie ideowe własnego ugrupowania.Paradoksem trzynastoletnich rządów Merkel jest to, że jej polityka jest najbardziej odrzucana w Niemczech wschodnich, gdzie się nie tylko wychowała, ale skąd początek wzięła jej kariera polityczna jako zastępcy rzecznika pierwszego i zarazem ostatniego demokratycznie wybranego rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej, premiera Lothara de Maizière’a.Kilka dni temu, składając wizytę w Chemnitz, w którym trzy miesiące temu doszło do najgwałtowniejszych od dekad zamieszek po zabiciu przez obcokrajowców 35-letniego Niemca, została przywitana przez 2,5 tysięczny tłum protestujących przeciwko jej polityce.Zmarły w zeszłym roku kanclerz Helmut Kohl przeszedł do historii jako kanclerz zjednoczenia, choć jego kariera kończyła się w cieniu skandalu korupcyjnego. Merkel ma więc szansę na przejście do historii jako kanclerz "złotego wieku" mimo szeregu problemów, które zostawia po sobie.Wśród nich jest nie tylko problem migracji, ale i gospodarki. Rosnące rozwarstwienie społeczne, starzejące się społeczeństwo i problemy z dostosowaniem się do rewolucji technologicznej, czego przykładem jest niemiecki przemysł motoryzacyjny.Czytaj też: Polityczne gry nad Szprewą opóźniają niezbędne reformy