Mike Pence: USA mogą podwoić cła na chińskie towary

Na rozpoczętym 17 listopada w Papui-Nowej Gwinei szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence oznajmił, że jego państwo może nałożyć kolejne cła na chińskie towary i nie zmieni swojej polityki, jeśli nie zrobi tego wcześniej Pekin.

Oprócz amerykańskiego wiceprezydenta w szczycie w Port Moresby uczestniczą także prezydent Chin i premier Rosji.

Prezydent Chin Xi Jinping zaprezentował w Port Moresby konkurencyjną wizję światowego przywództwa i wyraził poparcie dla globalnego systemu wolnego handlu.

Wiceprezydent USA oskarżył chiny o nieuczciwe praktyki handlowe.

"Nałożyliśmy cła w wysokości 250 mld dolarów na chińskie towary i możemy podwoić tę liczbę" - oświadczył Mike Pence w Port Moresby. Oskarżył Pekin o nieuczciwe - jego zdaniem - praktyki handlowe i ostrzegł, iż "USA nie zmienią swojego kursu, jeśli nie zrobią tego Chiny".



Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił też współpracę swojego kraju z Australią w celu wybudowania w Papui-Nowej Gwinei bazy marynarki wojennej. To państwo w Melanezji za swoją strefę wpływów uważa jednak również Pekin.



W przemowie, którą agencja dpa ocenia jako "ostrą krytykę Chin", Pence oskarżył to państwo o udzielanie kredytów mniejszym państwom w celu uzależnienia ich od władz w Pekinie. "Nie akceptujcie kredytów, które mogą zagrozić waszej suwerenności. Brońcie własnych interesów, zachowujcie swoją niepodległość. Róbcie jak USA: pierwszy zawsze wasz kraj" - zaapelował do politycznych przywódców.



Równocześnie zapewniał, że oferta Stanów Zjednoczonych jest lepsza niż chińska. "USA wyciągają swoją dłoń w geście pokoju oraz partnerstwa" - stwierdził. Wypowiadając się o Nowym Jedwabnym Szlaku, inicjatywie Pekinu, oznajmił, że USA szukają "współpracy a nie kontroli". "Nie oferujemy ograniczających pasów lub jednostronnych tras" - podkreślił.



W kontekście sporu o Morze Południowochińskie, do którego pretensje roszczą sobie m.in. Chiny, Pence oświadczył, że amerykańskie wojsko będzie "wciąż latało oraz pływało wszędzie tam, gdzie pozwala na to prawo międzynarodowe".



Przemawiający przed Amerykaninem prezydent Chin Xi Jinping zaprezentował w Port Moresby konkurencyjną wizję światowego przywództwa. Wyraził poparcie dla globalnego systemu wolnego handlu i nazwał protekcjonizm "krótkowzrocznym podejściem", które "jest skazane na niepowodzenie".



"Historia pokazała, że konfrontacja, niezależnie czy w formie zimnej, gorącej czy handlowej wojny, nie tworzy zwycięzców" - podkreślił Xi. W ocenie chińskiego prezydenta "uzgodnione zasady nie powinny być naginane tak, jak komuś to się podoba i nie powinny być stosowane podwójne standardy dla egoistycznych programów". Jak zaznaczył, we współczesnym świecie istnieje wybór między "współpracą i konfrontacją" oraz "otwartością i zamkniętymi drzwiami".



Xi oświadczył również, że międzynarodowe projekty infrastrukturalne ChRL "nie zostały stworzone, by służyć ukrytej geopolitycznej agendzie". Zapewnił, że "nie są (one) pułapką", "nikogo nie wykluczają" i "nie stanowią ekskluzywnego klubu".



Szczyt APEC w Port Moresby potrwa do 18 listopada. W stolicy Papui-Nowej Gwinei, obok Pence'a i Jinpinga, zaplanowane są wystąpienia m.in premiera Rosji oraz Korei Płd.

