Mike Pompeo: dobrze finansowana Inicjatywa Trójmorza pomoże osiągnąć wspólne cele

Dobrze finansowana, zorientowana na działanie Inicjatywa Trójmorza pomoże nam osiągnąć wspólne cele - oświadczył w poniedziałek szef dyplomacji USA Mike Pompeo, który w formacie telekonferencji wziął udział w szczycie Trójmorza w Tallinie.

Zachód "stoi po stronie praworządności, demokracji i wolności słowa. Nasz sposób życia, jak żaden inny, jest synonimem pokoju, prosperity i wolności. Od 75 lat Stany Zjednoczone i wolne narody Europy współpracują, aby to chronić. Ta współpraca trwa pod rządami prezydenta (Donalda) Trumpa" - oznajmił Pompeo.

"Od lipca odwiedziłem Republikę Czeską, Słowenię, Austrię, Polskę i Chorwację - wszystkie te kraje, które są tu dziś reprezentowane, nie wspominając o wizytach u innych przyjaciół w Wielkiej Brytanii, Danii, Grecji, Włoszech i na Cyprze" - przypomniał sekretarz stanu USA.

"Spójrzcie, jestem tu dziś z wami, tak jak prezydent Trump trzy lata temu, ponieważ możemy nadal razem zwyciężać dzięki Inicjatywie Trójmorza" - dodał.

"Mamy sposobność, by przyspieszyć wzrost i przyciągnąć inwestycje sektora prywatnego, podnosząc na dłuższą metę poziom życia. Mamy też okazję, by połączyć nasze infrastruktury i rynki energetyczne w taki sposób, który zapewni bezpieczeństwo gospodarcze przyszłym pokoleniom. Mamy okazję, by sprawić, że kraje Europy będą nadal silne, wolne i związane z USA, tak jak chce tego mój kraj" - powiedział Pompeo.

"Inicjatywa Trójmorza jest teraz ważniejsza niż byłaby pięć czy dziesięć lat temu (...). Stany Zjednoczone nie chcą, by autorytarne mocarstwa ponownie podważyły suwerenność i wolność naszych przyjaciół z wolnego świata" - oznajmił.

"W istocie zamanifestowaliśmy już naszą determinację. (...) W wystąpieniu w Monachium w lutym tego roku zapowiedziałem, że Stany Zjednoczone przeznaczą do miliarda dolarów na projekty infrastrukturalne Trójmorza. Czekam z niecierpliwością, aż rozpoczniemy (tę inicjatywę)" - przypomniał sekretarz stanu.

"Ta zapowiedź pomogła ożywić kolejne inwestycje oraz obudzić entuzjazm i dlatego właśnie jesteśmy dziś tutaj" - dodał.

"Stany Zjednoczone mają swoją stawkę w tej grze i czekamy z niecierpliwością na to, że każdy członek Inicjatywy Trójmorza również (w nią) zainwestuje. (...) Ostatecznie odpowiedzialność za waszą wolność i gospodarczy dobrostan spoczywa na was" - podkreślił Pompeo.

"Stworzyliście konieczne narzędzia prawne, finansowe i analityczne, by rozpocząć konkretne inwestycje. Stworzyliście swój Fundusz Inwestycyjny (...). I prawie wszystkie kraje Trójmorza zainwestowały już lub zobowiązały się zainwestować w ten Fundusz" - powiedział.

"Ale musicie iść dalej (...). Rządowe inwestycje w Fundusz Inwestycyjny są pożyteczne, ale nic nie może się równać z finansową potęgą prywatnego sektora. Musicie rozwijać Fundusz przyciągając prywatny kapitał i inwestycje" - oznajmił.

"Fundamentalne znaczenie ma to, by polityki narodowe były tak atrakcyjne jak to możliwe, by nie faworyzowały firm państwowych i nie utrudniały inwestycji ze względów politycznych" - ocenił Pompeo.

"Wzywam was, byście przeszli od koncepcji pierwszych (ponadnarodowych projektów) do czynów" - zaapelował. "Dajcie nam znać, jak możemy pomóc" - dodał. "Stoimy u boku naszych europejskich przyjaciół, na potężnym fundamencie wolności i demokracji, podstawie naszej przyjaźni teraz i na przyszłe stulecia" - oznajmił na zakończenie.

W Tallinie zebrał się w poniedziałek 5. szczyt Inicjatywy Trójmorza. Z powodu pandemii koronawirusa spotkanie odbywa się częściowo w formie zdalnej.

Trójmorze jest inicjatywą polityczno-gospodarczą powołaną w 2015 r. z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji. Obecnie do grupy należy 12 państw UE - Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry - położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym.