Miliarder Richard Branson odwiedził Ukrainę, spotkał się m.in. z Zełenskim

Brytyjski miliarder i filantrop Richard Branson odwiedził Kijów i podczas wizyty spotkał się w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i szefem MSZ Dmytrem Kułebą.

Komentując środową wizytę, twórca Virgin Group napisał na Twitterze, że chciał dowiedzieć się, co biznes we współpracy ze społeczeństwem obywatelskim i rządem może zrobić, by jak najskuteczniej wspierać Ukrainę. Podkreślił, że do stolicy Ukrainy przybył na zaproszenie Zełenskiego.

Branson rozpoczął wizytę w Kijowie od odwiedzenia osiedla, na które kilka dni wcześniej spadły rosyjskie pociski. Podkreślił, że ruiny przedszkola, któremu "daleko do jakiegokolwiek celu o charakterze strategicznym", udowadniają, że ataki wojsk rosyjskich na ludność cywilną to część ich strategii wojennej.

Brytyjczyk spotkał się następnie z prezydentem Zełenskim i ministrem Kułebą, innymi członkami rządu oraz ukraińskimi przedsiębiorcami.

"Kontrast w stosunku do naszej pierwszej rozmowy, zaledwie dwa dni przed inwazją, nie mógłby być większy. Na oczach swojego narodu i na oczach świata prezydent stał się rzadkim przywódcą w czasach wojny, który ma zarówno niezłomnego ducha walki, jak i niestrudzoną determinację, aby doprowadzić tę wojnę do końca i odeprzeć agresję" - skomentował Branson.