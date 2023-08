Mimo obostrzeń Chiny biją rekordy w handlu z USA

W 2018 r. administracja prezydenta Donalda Trumpa podniosła cła na niektóre chińskie produkty, jak pralki, panele słoneczne czy stal. Rozpoczęła się wtedy ostra faza konfliktu handlowego między Chinami a USA.

Niezwykle trudno było uchwycić wpływ nowych taryf i retoryki politycznej na faktyczne decyzje prywatnych w większości firm amerykańskich. A to suma tych korporacyjnych decyzji wpływa na gospodarcze stosunki między dwoma największymi gospodarkami świata. Z jednej strony administracja Trumpa, a potem Bidena wprowadzały kolejne obostrzenia handlowe, starając się zniechęcić firmy do robienia interesów za Wielkim Murem. Z drugiej - inwestycje zachodnie w Chinach utrzymywały się na wysokim poziomie, a wymiana handlowa kwitła.

Amerykanie wprowadzają obostrzenia, a Chiny i tak biją rekordy. Coś jednak się zmienia

Ostatnie raporty dają ciekawe odpowiedzi co do ewolucji jednej z najważniejszych relacji gospodarczych świata.

W 2022 r. Chiny były trzecim co do wielkości partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych, po Kanadzie i Meksyku, sąsiadach, z którymi Waszyngton wiąże umowa o wolnym handlu USMCA. Mimo zwiększonych taryf, szeregu sankcji i braku preferencji w wymianie, amerykański import towarów i usług z Chin osiągnął w ubiegłym roku rekordową wartość ponad 560 mld dolarów.

Jaki więc wpływ mają decyzje polityczne i konkurencja między Pekinem a Waszyngtonem na realne decyzje przedsiębiorców? Wedle analizy opublikowanej ostatnio przez New York Times, spada udział amerykańskiego importu pochodzącego z Chin wobec całości importu. Jest to oznaką zmiany charakteru relacji niektórych firm z Państwem Środka. Przykładem może być Apple, który coraz więcej swoich produktów i komponentów do nich wytwarza poza Chińską Republiką Ludową.

W innym opracowaniu analitycy amerykańskiej agencji Bloomberga obliczyli, że chińska sprzedaż towarów objętych cłami do USA spadła o 150 mld dolarów w stosunku do poziomu, którego można by oczekiwać bez podniesienia amerykańskich taryf. Z prostego rachunku wynika, że - licząc tylko produkty dodatkowo oclone - chiński import do USA byłby obecnie jeszcze przynajmniej o ok. 20 proc. większy.

Branża odzieżowa odwraca się od Chin. Wybiera Wietnam, Bangladesz i Indie

Zmienia się też nastawienie amerykańskich przedsiębiorców do produkcji w Chinach. Dobrym przykładem jest tu branża odzieżowa, która do niedawna masowo korzystała z materiałów wyprodukowanych w Państwie Środka i zlokalizowanych tam szwalni.

Ciekawych danych co do postaw managerów dostarcza sondaż przeprowadzony przez stowarzyszenie branżowe US Fashion Industry Association i profesora Sheng Lu, specjalizującego się w studiach nad modą i odzieżą na Uniwersytecie Stanowym Delaware. Około 61 proc. dyrektorów generalnych firm odzieżowych nie korzysta z Chin jako głównego dostawcy. Przed pandemią i wywołanymi przez nią drakońskimi obostrzeniami w Państwie Środka ten odsetek wynosił 30 proc. Prawie 80 proc. managerów planuje ograniczyć dostawy z Chin w ciągu najbliższych dwóch lat.

Firmy z sektora odzieżowego stopniowo opuszczają Chiny głównie na rzecz Wietnamu, Bangladeszu i Indii. W tych państwach istnieją już stosunkowo duże moce produkcyjne i doświadczenie w branży, sytuacja gospodarcza i polityczna jest relatywnie stabilna, a koszty pracy - konkurencyjne wobec chińskich.

Jaki wniosek można wysnuć z tych różnorodnych danych? Chociaż nie ma gwałtownego zerwania współpracy z ChRL, to coraz więcej świadczy o rosnącej ostrożności przedsiębiorstw z USA wobec Chin. Dywersyfikują one swoje łańcuchy dostaw i starają się zastępować kooperantów z Państwa Środka, szczególnie w sektorach, w których relatywnie łatwo to zrobić, jak przemysł odzieżowy czy elektronika konsumencka.