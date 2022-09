Min. obrony krajów nordyckich: wszystkie informacje wskazują, że wycieki z Nord Stream to sabotaż

Wszystkie dostępne obecnie informacje wskazują że wycieki z gazociągów Nord Stream to celowy akt sabotażu. Nie można wykluczyć, że mamy do czynienia z atakiem na europejską infrastrukturę energetyczną - podkreślili we wspólnym oświadczeniu ministrowie obrony Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii i Islandii.

"To próba destabilizacji i tak już napiętej sytuacji sytuacji bezpieczeństwa" - dodano w opublikowanym w piątek na stronie norweskiego rządu stanowisku.

Przedstawiciele rządów Norwegii, Finlandii, Islandii zapewnili władze Danii oraz Szwecji o gotowości wsparcia dochodzenia mającego wyjaśnić incydent na Morzu Bałtyckim. Kopenhaga i Sztokholm rozpoczęły oddzielne śledztwa w tej sprawie.

W oświadczeniu ministrowie obrony podkreślili swoją determinację w dalszym wspieraniu Ukrainy. "Nie uznajemy nielegalnych referendów czy aneksji" - napisali, odnosząc się do piątkowego wystąpienia Władimira Putina ogłaszającego włączenie do Rosji terenów północno-wschodniej Ukrainy

Oświadczenie wydano po przeprowadzonej w piątek telekonferencji ministrów.