Minimalna pensja we Francji dwukrotnie wyższa od polskiej. Od maja znów wzrośnie

We wszystkich państwach strefy euro inflacja jest notowana na poziomach nieznanych od 30 lat. Ceny rosną z kwartału na kwartał. W przypadku Francji szacowany wzrost cen w marcu wyniesie 4,5 procent w skali roku. Oznacza to automatyczną waloryzację pensji minimalnej od 1 maja tego roku do poziomu 1641 euro miesięcznie czyli według obecnego kursu około 7300 złotych.