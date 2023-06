Eurokorpus jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie obecne i przyszłe wyzwania - zapewnił gen. broni Jarosław Gromadziński, który w czwartek w Strasburgu objął dowództwo tej struktury. Eurokorpus to ważny element europejskiego bezpieczeństwa, a jego rola jest tym bardziej istotna w obecnej sytuacji, gdy Europa musi być zjednoczona przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę - oświadczył szef MON Mariusz Błaszczak podczas uroczystości.

"Wydarzenia zeszłego roku w sposób fundamentalny zmieniły środowisko bezpieczeństwa w Europie; niczym niesprowokowana rosyjska agresja na Ukrainę zniszczyła poczucie pokoju i stabilności we wszystkich naszych państwach" - mówił minister obrony narodowej, przemawiając na ceremonii w Strasburgu. Jak podkreślił, Europa musi być teraz bardziej niż kiedykolwiek zjednoczona przeciwko rosyjskiej napaści.

Eurokorpus jest bardzo ważnym elementem naszego bezpieczeństwa; to dowództwo, stan jego gotowości, zdolność do odpowiedzi jest istotne dla odpierania zagrożeń ze wszystkich kierunków strategicznych, z którymi mogą się mierzyć inne kraje - zaznaczył Błaszczak.

Szef MON zwrócił uwagę na szczególną rolę Eurokorpusu, który działa w ramach misji i operacji zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej. "Unikalność Eurokorpusu powoduje, że powstaje jednak obowiązek zachowania równowagi między tymi dwiema organizacjami" - zastrzegł.

"W 2022 r. Polska stała się szóstym państwem ramowym Eurokorpusu, a ta uroczystość otwiera nowy rozdział obecności Polski w tej strukturze; jestem przekonany, że gen. Gromadziński bardzo dobrze sprawdzi się jako dowódca Eurokorpusu, pokazując pełen profesjonalizm i zaangażowanie w swoje obowiązki" - podsumował Błaszczak.

"Eurokorpus ma duże doświadczenie operacyjne w ramach UE i NATO i jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie obecne i przyszłe wyzwania; czerpiemy z doświadczenia różnych państw, ale łączą nas wspólne wartości" - podkreślił gen. broni Jarosław Gromadziński w swoim przemówieniu. Jak ostrzegł, dziś Europa stoi jednak przed bardziej złożonymi i wielowymiarowymi wyzwaniami.

"Na wschodzie mamy do czynienia z prowadzoną na pełną skalę rosyjską inwazją na Ukrainę, atakami hybrydowymi na granice, niepewną sytuacją na południu i w Afryce, co prowadzi do ogromnej fali migracji; ale to wszystko nas wzmocniło i doprowadziło do jeszcze wyższego poziomu współpracy państw NATO i UE" - wyliczał nowy dowódca Eurokorpusu.

Wyjątkowy, dualny charakter tego korpusu tworzy możliwości wykorzystywania doświadczeń różnych państw, to siła, z której czerpiemy - zauważył dowódca. "Chcę podkreślić, że rodzina 11 państw Eurokorpusu dzieli te same wartości w ramach jednego dowództwa" - zaznaczył.

Eurokorpus to wojskowa struktura szybkiego reagowania, w której skład wchodzi sześć państw ramowych: Niemcy, Francja, Hiszpania, Belgia oraz Luksemburg - a od początku 2022 r. także Polska - oraz pięć państw współpracujących: Austria, Grecja, Włochy, Rumunia i Turcja.

Struktura współdziała z NATO oraz Unią Europejską, jest jednak zarządzana przez wchodzące w jej skład państwa - decyzje dot. Eurokorpusu podejmują ministrowie obrony i spraw zagranicznych wchodzących w jego skład krajów.

Dowództwo zlokalizowane w Strasburgu odpowiada za wydzielanie oddziałów sojuszniczych do udziału w operacjach kryzysowych, humanitarnych, ratunkowych oraz wymuszania i utrzymania pokoju - zarówno na potrzeby Unii Europejskiej, jak i NATO. Gen. Gromadziński jest pierwszym w historii Polakiem, który objął dowództwo Eurokorpusu.