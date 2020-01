Minister Błaszczak: wspólnie z Litwą odpowiadamy na zagrożenia (aktualizacja)

Polska i Litwa zdają sobie sprawę z zagrożeń i wspólnie na nie odpowiadają - powiedział w środę w Wilnie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Poinformował o powołaniu wspólnych grup roboczych zajmujących się m.in. obroną powietrzną.

Szef MON i minister obrony Litwy Raimundas Karoblis po inauguracyjnym posiedzeniu Litewsko-Polskiej Rady Ministrów Obrony podpisali wspólny komunikat, a szef Sztabu Generalnego generał Rajmund Andrzejczak i jego litewski odpowiednik generał broni Valdemaras Rupsys podpisali notę o afiliowaniu polskiej 15. Brygady Zmechanizowanej i litewskiej brygady zmechanizowanej Żelazny Wilk (Gelezinis Vilkas) do dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód (MND NE) z siedzibą w Elblągu.

Brygady będą ćwiczyć z dowództwem, które koordynuje działania wielonarodowych batalionów NATO na wschodniej flance rozlokowanych w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności (eFP).

"Pracujemy nad bezpieczeństwem zarówno Polski, jak i Litwy, jesteśmy sąsiadami, zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, ale odpowiadamy na te zagrożenia poprzez ścisłą współpracę. Stąd dowództwo szczebla dywizyjnego w Elblągu, w którym funkcję szefa sztabu pełni oficer litewski, dowódcą jest oficer polski" - powiedział Błaszczak

"Dziś afiliowaliśmy od tego dowództwa 15. Brygadę Zmechanizowaną, a strona litewska brygadę zmechanizowaną Żelazny Wilk. Zobowiązaliśmy wspólnie dowództwo dywizji do przedstawienia planu szkoleń. Ta współpraca jest, w ten sposób odstraszamy ewentualnego agresora. Pokazujemy, ze współpracujemy, że jesteśmy przygotowani na odpowiedź w sytuacji kryzysowej" - dodał.

Błaszczak wyraził przekonanie, że zacieśnienie współpracy obronnej Polski i Litwy pozwoli uzgadniać plany dotyczące obrony Polski, Litwy i całego regionu w ramach flanki wschodniej NATO.

Zadeklarował gotowość do kontynuacji udziału w sojuszniczej misji obrony przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii." Jeśli chodzi o obronę powietrzną będziemy liderem w tej części Europy" - powiedział minister, nawiązując do zaplanowanego na piątek podpisania umowy zakupu 32 samolotów F-35. Przypomniał także, że Polska wybrała zestawy obrony powietrznej Patriot i artylerii dalekiego zasięgu HIMARS; zwrócił też uwagę na zwiększanie liczebności Wojska Polskiego.

"Zależy nam na bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO, a potencjał Polski jest na tyle duży i z roku na rok wzrasta, że możemy zapewnić bezpieczeństwo w całym regionie wspólnie" - dodał szef MON.

Poinformował, że zostały powołane wspólne grupy robocze, które będą zajmować się sprawami obrony powietrznej, obserwacji morskiej, zakupów sprzętu dla polskich i litewskich sił zbrojnych oraz koordynacją planów operacyjnych.

Błaszczak podkreślił, że "współpraca obu państw jest wpisana w Sojusz Północnoatlantycki, stąd narzędziem do tej współpracy jest dowództwo dywizji w Elblągu".

Szef MON, który złożył kwiaty na cmentarzu na Rossie, gdzie spoczywają szczątki "naszych wspólnych bohaterów - powstańców styczniowych", nawiązał do historii. "Przez 400 lat kiedy nasze narody żyły we wspólnym państwie, to było gwarancją naszego bezpieczeństwa. Dziś również współpracujemy jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, w ramach UE, ale przede wszystkim w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego" - powiedział.

Minister Karoblis podkreślił, że oba kraje intensywnie współpracują i podobnie postrzegają "zagrożenia ze strony tego samego przeciwnika". "Nasze porozumienie opiera się na tym, że tak samo postrzegamy zagrożenia, nasze stanowiska na forum NATO są jednakowe" - powiedział Karoblis, dodając, że oba kraje udzielają też wsparcia Gruzji.

"Polska i kraje bałtyckie są traktowane przez NATO jako wspólny region o podobnych zagrożeniach, dlatego też podobne są działania NATO" - oświadczył, wskazując na rozlokowanie i wspólne ćwiczenia sojuszniczych sił w Polsce i krajach bałtyckich. "Bardzo ważna jest współpraca transatlantycka i obecność sił USA w Polsce i na Litwie, to jedna z ważniejszych gwarancji naszego bezpieczeństwa" - dodał Karoblis.

Podczas wizyty w Wilnie Błaszczak rozmawiał także z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą.

Z Wilna Jakub Borowski